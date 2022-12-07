Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО





Фото оприлюднили на сторінці бригади у



Святкові богослужіння та освячення води капелани, отці Ігор та Володимир, провели на березі водойм, біля мистецькі вирізаних із льоду і оздоблених водохрещенських хрестів, поблагословивши воїнів на звитяжну службу та Перемогу.



"Князівські воїни сильні духом і тілом!" - написали військові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни Князівської 14 бригади в районі виконання бойових завдань відзначили свято Богоявлення.Фото оприлюднили на сторінці бригади у Фейсбук Святкові богослужіння та освячення води капелани, отціта, провели на березі водойм, біля мистецькі вирізаних із льоду і оздоблених водохрещенських хрестів, поблагословивши воїнів на звитяжну службу та Перемогу."Князівські воїни сильні духом і тілом!" - написали військові.

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