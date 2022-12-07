Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО

Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Воїни Князівської 14 бригади в районі виконання бойових завдань відзначили свято Богоявлення.

Фото оприлюднили на сторінці бригади у Фейсбук.

Святкові богослужіння та освячення води капелани, отці Ігор та Володимир, провели на березі водойм, біля мистецькі вирізаних із льоду і оздоблених водохрещенських хрестів, поблагословивши воїнів на звитяжну службу та Перемогу.

"Князівські воїни сильні духом і тілом!" - написали військові.
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО

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Теги: воїни, 14 ОМБр, пірнали, Водохреще
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