Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Воїни Князівської 14 бригади в районі виконання бойових завдань відзначили свято Богоявлення.
Фото оприлюднили на сторінці бригади у Фейсбук.
Святкові богослужіння та освячення води капелани, отці Ігор та Володимир, провели на березі водойм, біля мистецькі вирізаних із льоду і оздоблених водохрещенських хрестів, поблагословивши воїнів на звитяжну службу та Перемогу.
"Князівські воїни сильні духом і тілом!" - написали військові.
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Фото оприлюднили на сторінці бригади у Фейсбук.
Святкові богослужіння та освячення води капелани, отці Ігор та Володимир, провели на березі водойм, біля мистецькі вирізаних із льоду і оздоблених водохрещенських хрестів, поблагословивши воїнів на звитяжну службу та Перемогу.
"Князівські воїни сильні духом і тілом!" - написали військові.
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