Зеленський зустрівся із головою Євроради Шарлем Мішелем у Києві. ВІДЕО
Сьогодні, 16:31
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, який прибув із візитом до Києва.
Про це йдеться у повідомленні глави держави в Телеграм-каналі.
"Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - йдеться у повідомленні.
"Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", - додав глава держави.
Мішель раніше повідомив, що у Києві планує зустрітися також з прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту.
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Про це йдеться у повідомленні глави держави в Телеграм-каналі.
"Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - йдеться у повідомленні.
"Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", - додав глава держави.
Мішель раніше повідомив, що у Києві планує зустрітися також з прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту.
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