Зеленський зустрівся із головою Євроради Шарлем Мішелем у Києві. ВІДЕО

Володимир Зеленський зустрівся із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, який прибув із візитом до Києва.



Про це йдеться у



"Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - йдеться у повідомленні.



"Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", - додав глава держави.



Мішель раніше повідомив, що у Києві планує зустрітися також з прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизустрівся із головою Європейської ради, який прибув із візитом до Києва.Про це йдеться у повідомленні глави держави в Телеграм-каналі."Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - йдеться у повідомленні."Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", - додав глава держави.Мішель раніше повідомив, що у Києві планує зустрітися також з прем’єромі депутатами парламенту.

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