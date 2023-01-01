Зеленський зустрівся із головою Євроради Шарлем Мішелем у Києві. ВІДЕО

Зеленський зустрівся із головою Євроради Шарлем Мішелем у Києві. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, який прибув із візитом до Києва.

Про це йдеться у повідомленні глави держави в Телеграм-каналі.

"Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - йдеться у повідомленні.

"Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", - додав глава держави.
Зеленський зустрівся із головою Євроради Шарлем Мішелем у Києві. ВІДЕО


Мішель раніше повідомив, що у Києві планує зустрітися також з прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту.


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Теги: Мішель, Єврорада, Зеленський, Київ
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