Учні луцького ліцею підчепили ротавірусну інфекцію: епідрозслідування
Сьогодні, 16:43
Школярі луцького ліцею №22 днями почали масово скаржитися на слабкість, нудоту, блювоту та порушення травлення. Центр контролю та профілактики хвороб в області провів епідрозслідування.
Як повідомляють у центрі, вони отримали повідомлення на 16 хворих.
У школярів відібрали проби зразків із зовнішнього середовища, харчових продуктів, біоматеріал від дітей та персоналу школи для проведення бактеріологічних та вірусологічних досліджень.
При проведенні досліджень в готових стравах, сировині та воді патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів не виявлено.
За результатами проведених молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР біоматеріалу від хворих виявили збудник ротавірусної інфекції.
За станом здоров’я учнів стежать медики. Лише одна дитина госпіталізована, всі решта лікуються амбулаторно під наглядом лікаря.
Довідково:
Ротавірусна інфекція — одна з форм гострої кишкової інфекції, збудником якої є ротавірус людини. Здебільшого виникає в холодну пору року, переважно з листопада до квітня.
Передавання відбувається контактно-побутовим шляхом — під час контакту з поверхнями чи предметами, що могли бути забруднені фекаліями, як-то іграшки, меблі, одяг, підлога, або під час вживання в їжу інфікованих продуктів харчування.
Найбільше хворіють діти, котрі становлять понад 90% від усіх захворілих.
Симптоми захворювання: різке підвищення температури тіла, нудота, біль і бурчання в животі, блювання, діарея, водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору.
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Як повідомляють у центрі, вони отримали повідомлення на 16 хворих.
У школярів відібрали проби зразків із зовнішнього середовища, харчових продуктів, біоматеріал від дітей та персоналу школи для проведення бактеріологічних та вірусологічних досліджень.
При проведенні досліджень в готових стравах, сировині та воді патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів не виявлено.
За результатами проведених молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР біоматеріалу від хворих виявили збудник ротавірусної інфекції.
За станом здоров’я учнів стежать медики. Лише одна дитина госпіталізована, всі решта лікуються амбулаторно під наглядом лікаря.
Довідково:
Ротавірусна інфекція — одна з форм гострої кишкової інфекції, збудником якої є ротавірус людини. Здебільшого виникає в холодну пору року, переважно з листопада до квітня.
Передавання відбувається контактно-побутовим шляхом — під час контакту з поверхнями чи предметами, що могли бути забруднені фекаліями, як-то іграшки, меблі, одяг, підлога, або під час вживання в їжу інфікованих продуктів харчування.
Найбільше хворіють діти, котрі становлять понад 90% від усіх захворілих.
Симптоми захворювання: різке підвищення температури тіла, нудота, біль і бурчання в животі, блювання, діарея, водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору.
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