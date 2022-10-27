Учні луцького ліцею підчепили ротавірусну інфекцію: епідрозслідування





Як



У школярів відібрали проби зразків із зовнішнього середовища, харчових продуктів, біоматеріал від дітей та персоналу школи для проведення бактеріологічних та вірусологічних досліджень.



При проведенні досліджень в готових стравах, сировині та воді патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів не виявлено.



За результатами проведених молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР біоматеріалу від хворих виявили збудник ротавірусної інфекції.



За станом здоров’я учнів стежать медики. Лише одна дитина госпіталізована, всі решта лікуються амбулаторно під наглядом лікаря.



Довідково:



Ротавірусна інфекція — одна з форм гострої кишкової інфекції, збудником якої є ротавірус людини. Здебільшого виникає в холодну пору року, переважно з листопада до квітня.



Передавання відбувається контактно-побутовим шляхом — під час контакту з поверхнями чи предметами, що могли бути забруднені фекаліями, як-то іграшки, меблі, одяг, підлога, або під час вживання в їжу інфікованих продуктів харчування.



Найбільше хворіють діти, котрі становлять понад 90% від усіх захворілих.



Симптоми захворювання: різке підвищення температури тіла, нудота, біль і бурчання в животі, блювання, діарея, водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Школярі луцького ліцею №22 днями почали масово скаржитися на слабкість, нудоту, блювоту та порушення травлення . Центр контролю та профілактики хвороб в області провів епідрозслідування.Як повідомляють у центрі, вони отримали повідомлення на 16 хворих.У школярів відібрали проби зразків із зовнішнього середовища, харчових продуктів, біоматеріал від дітей та персоналу школи для проведення бактеріологічних та вірусологічних досліджень.При проведенні досліджень в готових стравах, сировині та воді патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів не виявлено.За результатами проведених молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР біоматеріалу від хворих виявили збудникЗа станом здоров’я учнів стежать медики. Лише одна дитина госпіталізована, всі решта лікуються амбулаторно під наглядом лікаря.— одна з форм гострої кишкової інфекції, збудником якої є ротавірус людини. Здебільшого виникає в холодну пору року, переважно з листопада до квітня.Передавання відбувається контактно-побутовим шляхом — під час контакту з поверхнями чи предметами, що могли бути забруднені фекаліями, як-то іграшки, меблі, одяг, підлога, або під час вживання в їжу інфікованих продуктів харчування.Найбільше хворіють діти, котрі становлять понад 90% від усіх захворілих.різке підвищення температури тіла, нудота, біль і бурчання в животі, блювання, діарея, водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію