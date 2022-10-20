Луцький ліцей переходить на «дистанційку» через харчову інфекцію у дітей





Про це виданню Лариса Кучер.



За її словами школярі почали скаржитися на погане самопочуття, дехто з них уже звертався до лікарів, але медики теж наразі не знають причини погіршення здоров'я дітей.



«Наразі ми не знаємо причини погіршення самопочуття дітей. Воно якось сім'ями поширюється. І скарги від дітей надходять з різних класів, є й такі, що тимчасово не були в школі. Але також є інформація, що таке було й перед канікулами, і у дітей, які навчалися дистанційно. А почало це поширюватися, коли вони всі після канікул прийшли на навчання», - каже Лариса Кучер.



Директорка зазначає, що у школі вже пройшла перевірка спеціалістами Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб через скарги дітей. Взяті аналізи з харчоблоку - нормальні. Наразі триває обстеження дітей. Аби зупинити поширення ймовірної інфекції заклад вирішив перейти на дистанційну форму навчання до кінця тижня.



«На дистанційне навчання вирішили перейти, аби перервати ланцюг можливого інфекційного захворювання», - каже очільниця школи.



З цього приводу центр контролю та профілактики хвороб розпочав епідрозслідування. Вони у школі відібрали проби зразків із зовнішнього середовища, харчових продуктів, біоматеріал від дітей та персоналу школи для проведення бактеріологічних та вірусологічних досліджень. Проте за результатами досліджень нічого не виявили. Про це повідомляють у центрі.



Фахівці організували медичне спостереження за станом здоров’я учнів, аби виявити хворих.



Загалом відомо про шістьох хворих учнів з різних класів. Попередній діагноз - «Харчова токсикоінфекція». Захворілі скаржилися на загальну слабість, нудоту, блювоту, рідше - діарею та незначне підвищення температури. Захворювання протікають в середній та легкій формі важкості. Лише одна дитина госпіталізована, всі решта лікуються амбулаторно під наглядом лікаря. Відомо, що з подібними скаргами за медичною допомогою продовжують звертаються діти з цього навчального закладу школи.



Спеціалісти також зазначають, що враховуючи негативні результати досліджень харчових продуктів, факт про те, що не всі захворілі харчувались в ліцеї вони не пов’язують даний спалах із харчуванням. Проте й не виключають вірусне походження даного спалаху.



Епідеміологічне спостереження за осередком триває, виконання заходів для локалізації та ліквідації вогнища продовжується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Школярі луцького ліцею №22 днями почали масово скаржитися на слабкість, нудоту, блювоту та порушення травлення. Через це заклад переходить на дистанційне навчання до кінця тижня.Про це виданню ВСН розповіла директор школиЗа її словами школярі почали скаржитися на погане самопочуття, дехто з них уже звертався до лікарів, але медики теж наразі не знають причини погіршення здоров'я дітей.«Наразі ми не знаємо причини погіршення самопочуття дітей. Воно якось сім'ями поширюється. І скарги від дітей надходять з різних класів, є й такі, що тимчасово не були в школі. Але також є інформація, що таке було й перед канікулами, і у дітей, які навчалися дистанційно. А почало це поширюватися, коли вони всі після канікул прийшли на навчання», - каже Лариса Кучер.Директорка зазначає, що у школі вже пройшла перевірка спеціалістами Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб через скарги дітей. Взяті аналізи з харчоблоку - нормальні. Наразі триває обстеження дітей. Аби зупинити поширення ймовірної інфекції заклад вирішив перейти на дистанційну форму навчання до кінця тижня.«На дистанційне навчання вирішили перейти, аби перервати ланцюг можливого інфекційного захворювання», - каже очільниця школи.З цього приводу центр контролю та профілактики хвороб розпочав епідрозслідування. Вони у школі відібрали проби зразків із зовнішнього середовища, харчових продуктів, біоматеріал від дітей та персоналу школи для проведення бактеріологічних та вірусологічних досліджень. Проте за результатами досліджень нічого не виявили. Про це повідомляють у центрі.Фахівці організували медичне спостереження за станом здоров’я учнів, аби виявити хворих.Загалом відомо про шістьох хворих учнів з різних класів. Попередній діагноз - «Харчова токсикоінфекція». Захворілі скаржилися на загальну слабість, нудоту, блювоту, рідше - діарею та незначне підвищення температури. Захворювання протікають в середній та легкій формі важкості. Лише одна дитина госпіталізована, всі решта лікуються амбулаторно під наглядом лікаря. Відомо, що з подібними скаргами за медичною допомогою продовжують звертаються діти з цього навчального закладу школи.Спеціалісти також зазначають, що враховуючи негативні результати досліджень харчових продуктів, факт про те, що не всі захворілі харчувались в ліцеї вони не пов’язують даний спалах із харчуванням. Проте й не виключають вірусне походження даного спалаху.Епідеміологічне спостереження за осередком триває, виконання заходів для локалізації та ліквідації вогнища продовжується.

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