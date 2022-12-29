Аварійно-диспетчерська служба – цілодобово на варті: у 2022 році «Волиньгаз» прийняв 10 тисяч викликів





Щодня та без вихідних 15 бригад АДС оперативно реагують та виїжджають на виклики споживачів по області задля безаварійного та безперебійного розподілу газу клієнтам, - повідомляє пресслужба



Якщо ви відчули запах газу, телефонуйте за номером телефону «104» і дотримуйтесь вказівок оператора.



АТ «Волиньгаз» закликає людей самовільно не втручатись у роботу газових мереж, оскільки такі дії можуть призвести до аварійних ситуацій та нещасних випадків.



Також, щоб уникати аварійних випадків, потрібно укладати договір із фахівцями на обслуговування газових приладів та мереж.



«Волиньгаз» рекомендує раз на рік проводити технічне обслуговування газових мереж і приладів у домоволодіннях кожного споживача та самостійно подбати про безпеку.



Технічне обслуговування – це контроль за технічним станом, перевірка та виявлення місць витоків газу, очищення, змащення та інші операції з утримання працездатності й справності газових мереж.



Під час технічного обслуговування фахівці АТ «Волиньгаз», що працює



За консультацією можна звернутись за такими номерами: (0332) 77 69 18, (0332) 280 104, 067 333 9 104 або завітати до найближчого Клієнтського простору на Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 тисяч разів у 2022 році бригади аварійно-диспетчерської служби АТ «Волиньгаз» виїжджали на виклики. Основна причина заявок - повідомлення про запах газу в приміщенні або на вулиці.Щодня та без вихідних 15 бригад АДС оперативно реагують та виїжджають на виклики споживачів по області задля безаварійного та безперебійного розподілу газу клієнтам, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз» Якщо ви відчули запах газу, телефонуйте за номером телефону «104» і дотримуйтесь вказівок оператора.АТ «Волиньгаз» закликає людей самовільно не втручатись у роботу газових мереж, оскільки такі дії можуть призвести до аварійних ситуацій та нещасних випадків.Також, щоб уникати аварійних випадків, потрібно укладати договір із фахівцями на обслуговування газових приладів та мереж.«Волиньгаз» рекомендує раз на рік проводити технічне обслуговування газових мереж і приладів у домоволодіннях кожного споживача та самостійно подбати про безпеку.Технічне обслуговування – це контроль за технічним станом, перевірка та виявлення місць витоків газу, очищення, змащення та інші операції з утримання працездатності й справності газових мереж.Під час технічного обслуговування фахівці АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК , за допомогою сучасного обладнання перевіряють мережі на герметичність, щільність з’єднань, справність кранів тощо.За консультацією можна звернутись за такими номерами: (0332) 77 69 18, (0332) 280 104, 067 333 9 104 або завітати до найближчого Клієнтського простору на Волині.

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