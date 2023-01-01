Україна здобула першу медаль на Всесвітній зимовій універсіаді

Україна здобула першу медаль на Всесвітній зимовій універсіаді
Українські біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш здобули бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті та принесли збірній України першу нагороду на Всесвітній зимовій універсіаді, що проходить у Лейк-Плесіді.

Про це повідомили в НОК України.

Зазначається, що попри одне штрафне коло й 11 додаткових патронів наша команда зуміла увійти до трійки призерів.

Українські біатлоністи пропустили вперед лише представників Чехії та Франції.

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Теги: Спорт, Всесвітня зимова Універсіада
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