Україна здобула першу медаль на Всесвітній зимовій універсіаді
Сьогодні, 17:22
Українські біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш здобули бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті та принесли збірній України першу нагороду на Всесвітній зимовій універсіаді, що проходить у Лейк-Плесіді.
Про це повідомили в НОК України.
Зазначається, що попри одне штрафне коло й 11 додаткових патронів наша команда зуміла увійти до трійки призерів.
Українські біатлоністи пропустили вперед лише представників Чехії та Франції.
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Про це повідомили в НОК України.
Зазначається, що попри одне штрафне коло й 11 додаткових патронів наша команда зуміла увійти до трійки призерів.
Українські біатлоністи пропустили вперед лише представників Чехії та Франції.
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