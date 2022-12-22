«Волиньобленерго» оштрафували за порушення графіків відключень світла
Сьогодні, 16:59
Нацкомісія з енергетики оштрафувала три обленерго за недотримання графіків відключення електроенергії у Чернівецькій, Вінницькій та Волинській областях.
Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
17 січня 2023 року на своєму засіданні НКРЕКП розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок щодо дотримання АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» вимог з розподілу електричної енергії. Перевірки охоплювали діяльність компаній протягом листопада – грудня 2022 року.
За результатами перевірок встановлено, що вказані підприємства допустили порушення та недотримувались ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині порушення графіків відключень електропостачання споживачам.
Зокрема, вони розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.
НКРЕКП винесла рішення накласти на АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. грн. та зобов’язала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання.
Крім того, за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень споживачів електричної енергії передбачена персональна відповідальність керівників ОСР.
В умовах дефіциту доступної потужності в енергосистемі та з врахуванням необхідності забезпечення для усіх споживачів рівного доступу до електропостачання НКРЕКП прийняла рішення про накладення на керівників згаданих ліцензіатів адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн.
НКРЕКП наголошує, що при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами і має надавати споживачам достовірну та своєчасну інформацію про графіки аварійних відключень.
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Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
17 січня 2023 року на своєму засіданні НКРЕКП розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок щодо дотримання АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» вимог з розподілу електричної енергії. Перевірки охоплювали діяльність компаній протягом листопада – грудня 2022 року.
За результатами перевірок встановлено, що вказані підприємства допустили порушення та недотримувались ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині порушення графіків відключень електропостачання споживачам.
Зокрема, вони розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.
НКРЕКП винесла рішення накласти на АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. грн. та зобов’язала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання.
Крім того, за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень споживачів електричної енергії передбачена персональна відповідальність керівників ОСР.
В умовах дефіциту доступної потужності в енергосистемі та з врахуванням необхідності забезпечення для усіх споживачів рівного доступу до електропостачання НКРЕКП прийняла рішення про накладення на керівників згаданих ліцензіатів адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн.
НКРЕКП наголошує, що при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами і має надавати споживачам достовірну та своєчасну інформацію про графіки аварійних відключень.
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Коментарі 1
не погано)
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«Волиньобленерго» оштрафували за порушення графіків відключень світла
Сьогодні, 16:59
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