На Волині попрощалися з воїнами – батьком та сином Олександром та Михайлом Куциками
Сьогодні, 16:29
Сьогодні, 17 січня, у Ковелі попрощалися з воїнами: батьком та сином Олександром та Михайлом Куциками.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"Батько і син пішли нас захищати в лютому 2022 року. 26-річний Сашко, який мав бойовий досвід з 2016 року і який підірвав здоров’я, - на початок 2022 року мав інвалідність ІІ групи. Він міг нікуди не йти. І хтось би на його місці скористався цим правом. Але він зробив свій свідомий вибір. Армія, захист - це був його свідомий добровільний вибір. І того ж дня із сином йде воювати батько, 48-річний Михайло Куцик. Успішний підприємець.
Але найперше - громадянин, чоловік, батько. Старший за віком і досвідом. Здавалося б разм - вони сила. Захист одне одному. Але…
Ці чоловіки мали б бути зараз поряд зі своїми найдорожчими рідними людьми. Якби не клята війна. Якби не агресор-Росія", - йдеться в повідомленні.
Історія Михайла і Олександра Куциків - подвійно трагічна. Це друга ковельська сім‘я, де гинуть з однієї родини батько і син.
"Батько і син змінили поле битви. Тепер захищатимуть нас із неба", - наголосив Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"Батько і син пішли нас захищати в лютому 2022 року. 26-річний Сашко, який мав бойовий досвід з 2016 року і який підірвав здоров’я, - на початок 2022 року мав інвалідність ІІ групи. Він міг нікуди не йти. І хтось би на його місці скористався цим правом. Але він зробив свій свідомий вибір. Армія, захист - це був його свідомий добровільний вибір. І того ж дня із сином йде воювати батько, 48-річний Михайло Куцик. Успішний підприємець.
Але найперше - громадянин, чоловік, батько. Старший за віком і досвідом. Здавалося б разм - вони сила. Захист одне одному. Але…
Ці чоловіки мали б бути зараз поряд зі своїми найдорожчими рідними людьми. Якби не клята війна. Якби не агресор-Росія", - йдеться в повідомленні.
Історія Михайла і Олександра Куциків - подвійно трагічна. Це друга ковельська сім‘я, де гинуть з однієї родини батько і син.
"Батько і син змінили поле битви. Тепер захищатимуть нас із неба", - наголосив Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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На Волині попрощалися з воїнами – батьком та сином Олександром та Михайлом Куциками
Сьогодні, 16:29
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