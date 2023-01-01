На Волині попрощалися з воїнами – батьком та сином Олександром та Михайлом Куциками





Про це Ігор Чайка.



"Батько і син пішли нас захищати в лютому 2022 року. 26-річний Сашко, який мав бойовий досвід з 2016 року і який підірвав здоров’я, - на початок 2022 року мав інвалідність ІІ групи. Він міг нікуди не йти. І хтось би на його місці скористався цим правом. Але він зробив свій свідомий вибір. Армія, захист - це був його свідомий добровільний вибір. І того ж дня із сином йде воювати батько, 48-річний Михайло Куцик. Успішний підприємець.

Але найперше - громадянин, чоловік, батько. Старший за віком і досвідом. Здавалося б разм - вони сила. Захист одне одному. Але…

Ці чоловіки мали б бути зараз поряд зі своїми найдорожчими рідними людьми. Якби не клята війна. Якби не агресор-Росія", - йдеться в повідомленні.



Історія Михайла і Олександра Куциків - подвійно трагічна. Це друга ковельська сім‘я, де гинуть з однієї родини батько і син.



"Батько і син змінили поле битви. Тепер захищатимуть нас із неба", - наголосив Ігор Чайка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 січня, у Ковелі попрощалися з воїнами: батьком та сином Олександром та Михайлом Куциками Про це повідомив мер Ковеля"Батько і син пішли нас захищати в лютому 2022 року. 26-річний Сашко, який мав бойовий досвід з 2016 року і який підірвав здоров’я, - на початок 2022 року мав інвалідність ІІ групи. Він міг нікуди не йти. І хтось би на його місці скористався цим правом. Але він зробив свій свідомий вибір. Армія, захист - це був його свідомий добровільний вибір. І того ж дня із сином йде воювати батько, 48-річний Михайло Куцик. Успішний підприємець.Але найперше - громадянин, чоловік, батько. Старший за віком і досвідом. Здавалося б разм - вони сила. Захист одне одному. Але…Ці чоловіки мали б бути зараз поряд зі своїми найдорожчими рідними людьми. Якби не клята війна. Якби не агресор-Росія", - йдеться в повідомленні.Історія Михайла і Олександра Куциків - подвійно трагічна. Це друга ковельська сім‘я, де гинуть з однієї родини батько і син."Батько і син змінили поле битви. Тепер захищатимуть нас із неба", - наголосив Ігор Чайка.

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