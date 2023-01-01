Завтра на Волині прощатимуться з військовослужбовцями – батьком і сином Михайлом та Олександром Куциками
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Завтра, 17 січня, у вівторок, відбудеться прощання з двома ковельчанами - батьком і сином - Куциками Михайлом та Олександром. Обоє були військовими і загинули під час несення служби у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Куцик Олександр - син, 14.08.1996 року народження. Був старшим солдатом в одній з бригад ТРО. Свого часу - з 2016 по 2021 рік - за контрактом служив в армії, був учасником бойових дій, воював під Краматорськом. 25 лютого 2022 пішов воювати добровольцем.
Куцик Михайло Степанович - батько, 28.08.1974 року народження.
25 лютого 2022 року пішов добровольцем обороняти країну разом із сином. Був приватним підприємцем, захоплювався автомобілями.
"Він скрізь був разом зі своїм Сашком. Вони й навчальний заклад закінчували один і той же - школу №2, що на другому Ковелі. Завтра в останню дорогу будемо проводжати їх також разом. Молитовного супроводу їхнім душам. Підтримати маємо завтра, в цей складний день горя і скорботи, всією громадою - маму-дружину, доньку-сестру, бабусю", - йдеться в повідомленні.
Чин похорону за військовими:
11.45-12.00 - відспівування в соборі Святого Димитрія Солунського, що на вул. Шевченка, 3.
12.45-13.00 - хресна хода в центр міста й громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, що біля міської ради.
Поховають військових на Алеї Героїв міського кладовища. Вічна пам‘ять і слава!
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Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Куцик Олександр - син, 14.08.1996 року народження. Був старшим солдатом в одній з бригад ТРО. Свого часу - з 2016 по 2021 рік - за контрактом служив в армії, був учасником бойових дій, воював під Краматорськом. 25 лютого 2022 пішов воювати добровольцем.
Куцик Михайло Степанович - батько, 28.08.1974 року народження.
25 лютого 2022 року пішов добровольцем обороняти країну разом із сином. Був приватним підприємцем, захоплювався автомобілями.
"Він скрізь був разом зі своїм Сашком. Вони й навчальний заклад закінчували один і той же - школу №2, що на другому Ковелі. Завтра в останню дорогу будемо проводжати їх також разом. Молитовного супроводу їхнім душам. Підтримати маємо завтра, в цей складний день горя і скорботи, всією громадою - маму-дружину, доньку-сестру, бабусю", - йдеться в повідомленні.
Чин похорону за військовими:
11.45-12.00 - відспівування в соборі Святого Димитрія Солунського, що на вул. Шевченка, 3.
12.45-13.00 - хресна хода в центр міста й громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, що біля міської ради.
Поховають військових на Алеї Героїв міського кладовища. Вічна пам‘ять і слава!
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