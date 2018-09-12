Вагітна, яка потрапила у жахливу ДТП в Луцькому районі, народила хлопчика

Вагітна, яка потрапила у жахливу ДТП в Луцькому районі, народила хлопчика
У жінки, що 5 січня із сім'єю потрапила в аварію поблизу села Всеволодівка Луцького району, 13 січня народився здоровий хлопчик. Нині породілля продовжує перебувати у перинатальному центрі.

Про це у коментарі виданню ВСН повідомила генеральна директорка комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська.

За її словами, 13 січня о 1:35 ночі жінка народила здорового хлопчика. Малюк з'явився на світ із вагою 3,540 г.

Сама породілля перебуває у післяпологовому відділенні, а дворічну дитину, що також проходила лікування після аварії, вже виписали.

Нагадуємо, що 5 січня на трасі Луцьк-Володимир, поблизу села Всеволодівка, трапилась аварія. У результаті ДТП до лікарні потрапила родина з Луцького району: чоловік, його вагітна дружина та дворічна дитина.

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Теги: Волинь, Всеволодівка, аварія, вагітна
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