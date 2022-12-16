З України до Румунії запускають пасажирський потяг
Сьогодні, 20:25
Укрзалізниця після 17-річної перерви запускає поїзд до румунської станції Валя Вішеулуй.
Про це повідомив у фейсбуці автор проєкту «Залізні магістралі» Олег Васильєв, передає інтернет-ресурс «ШоТам».
За його інформацією, з 18 січня відновлюється рух пасажирських поїздів ділянкою Рахів – Ділове – Валя Вішеулуй. Тепер поїздом можна буде дістатися із Рахівського району Закарпаття до Румунії.
Поїзд курсуватиме двічі на добу, щодня. Вартість квитка у вагоні 2 класу становить 129 грн, 1 класу – 247 грн.
З 18 січня також призначається поїзд 810 Львів-Рахів.
«Таким чином, буде створено пересадковий маршрут Львів – Рахів – Валя Вішеулуй. У подальшій перспективі Укрзалізниця планує відкрити транзитний маршрут по території Румунії», – додав Васильєв.
Відзначимо, що 9 листопада був здійснений перший тестовий рейс дизель-потяга відновленою ділянкою від Рахова через Ділове до румунської станції Валя Вішеулуй.
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Про це повідомив у фейсбуці автор проєкту «Залізні магістралі» Олег Васильєв, передає інтернет-ресурс «ШоТам».
За його інформацією, з 18 січня відновлюється рух пасажирських поїздів ділянкою Рахів – Ділове – Валя Вішеулуй. Тепер поїздом можна буде дістатися із Рахівського району Закарпаття до Румунії.
Поїзд курсуватиме двічі на добу, щодня. Вартість квитка у вагоні 2 класу становить 129 грн, 1 класу – 247 грн.
З 18 січня також призначається поїзд 810 Львів-Рахів.
«Таким чином, буде створено пересадковий маршрут Львів – Рахів – Валя Вішеулуй. У подальшій перспективі Укрзалізниця планує відкрити транзитний маршрут по території Румунії», – додав Васильєв.
Відзначимо, що 9 листопада був здійснений перший тестовий рейс дизель-потяга відновленою ділянкою від Рахова через Ділове до румунської станції Валя Вішеулуй.
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