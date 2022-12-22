Що робити, якщо військовослужбовець не виходить на зв’язок
Сьогодні, 19:22
Якщо зв’язок із захисником України втрачено, звертайтеся на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти та треба дотримуватися чіткого алгоритму дій.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Фахівцям кол-центру необхідно надати такі дані:
1. Прізвище, ім’я та по батькові, дату народження.
2. Паспортні дані, особовий номер і номер військового квитка чи жетону.
3. Контактні дані місця постійної дислокації військової частини.
4. ПІБ і контакти безпосереднього командира та командира частини.
5. Контактні дані військкомату, з якого був призваний захисник.
6. Телефони гарячої лінії частини, бригади, угруповання.
7. Дату, коли втратили зв’язок із рідною людиною.
8. Якщо побачили фото чи інші дані про зниклих осіб у пабліках – передавайте інформацію фахівцям кол-центру.
Телефон гарячої лінії: 0 800 339 247 або ж можна написати в месенджери на номер: (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Фахівцям кол-центру необхідно надати такі дані:
1. Прізвище, ім’я та по батькові, дату народження.
2. Паспортні дані, особовий номер і номер військового квитка чи жетону.
3. Контактні дані місця постійної дислокації військової частини.
4. ПІБ і контакти безпосереднього командира та командира частини.
5. Контактні дані військкомату, з якого був призваний захисник.
6. Телефони гарячої лінії частини, бригади, угруповання.
7. Дату, коли втратили зв’язок із рідною людиною.
8. Якщо побачили фото чи інші дані про зниклих осіб у пабліках – передавайте інформацію фахівцям кол-центру.
Телефон гарячої лінії: 0 800 339 247 або ж можна написати в месенджери на номер: (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З України до Румунії запускають пасажирський потяг
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку на завтра, 17 січня
Сьогодні, 20:00
Що робити, якщо військовослужбовець не виходить на зв’язок
Сьогодні, 19:22
Як Рівненська область готується до можливого нападу з Білорусі
Сьогодні, 18:28
Медіа