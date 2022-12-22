Що робити, якщо військовослужбовець не виходить на зв’язок





Про це



Фахівцям кол-центру необхідно надати такі дані:



1. Прізвище, ім’я та по батькові, дату народження.



2. Паспортні дані, особовий номер і номер військового квитка чи жетону.



3. Контактні дані місця постійної дислокації військової частини.



4. ПІБ і контакти безпосереднього командира та командира частини.



5. Контактні дані військкомату, з якого був призваний захисник.



6. Телефони гарячої лінії частини, бригади, угруповання.



7. Дату, коли втратили зв’язок із рідною людиною.



8. Якщо побачили фото чи інші дані про зниклих осіб у пабліках – передавайте інформацію фахівцям кол-центру.



Телефон гарячої лінії: 0 800 339 247 або ж можна написати в месенджери на номер: (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо зв’язок із захисником України втрачено, звертайтеся на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти та треба дотримуватися чіткого алгоритму дій.Про це йдеться на Урядовому порталі.Фахівцям кол-центру необхідно надати такі дані:1. Прізвище, ім’я та по батькові, дату народження.2. Паспортні дані, особовий номер і номер військового квитка чи жетону.3. Контактні дані місця постійної дислокації військової частини.4. ПІБ і контакти безпосереднього командира та командира частини.5. Контактні дані військкомату, з якого був призваний захисник.6. Телефони гарячої лінії частини, бригади, угруповання.7. Дату, коли втратили зв’язок із рідною людиною.8. Якщо побачили фото чи інші дані про зниклих осіб у пабліках – передавайте інформацію фахівцям кол-центру.Телефон гарячої лінії: 0 800 339 247 або ж можна написати в месенджери на номер: (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

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