Що робити, якщо військовослужбовець не виходить на зв’язок

Що робити, якщо військовослужбовець не виходить на зв’язок
Якщо зв’язок із захисником України втрачено, звертайтеся на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти та треба дотримуватися чіткого алгоритму дій.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Фахівцям кол-центру необхідно надати такі дані:

1. Прізвище, ім’я та по батькові, дату народження.

2. Паспортні дані, особовий номер і номер військового квитка чи жетону.

3. Контактні дані місця постійної дислокації військової частини.

4. ПІБ і контакти безпосереднього командира та командира частини.

5. Контактні дані військкомату, з якого був призваний захисник.

6. Телефони гарячої лінії частини, бригади, угруповання.

7. Дату, коли втратили зв’язок із рідною людиною.

8. Якщо побачили фото чи інші дані про зниклих осіб у пабліках – передавайте інформацію фахівцям кол-центру.

Телефон гарячої лінії: 0 800 339 247 або ж можна написати в месенджери на номер: (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

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Теги: зниклі безвісти, гаряча лінія
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