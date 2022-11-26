Як Рівненська область готується до можливого нападу з Білорусі

Як Рівненська область готується до можливого нападу з Білорусі
Рівненська область має 229 кілометрів спільного кордону з Білоруссю. Роботи з оборони міста й селищ на випадок можливого вторгнення з півночі ведуться постійно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Рівненської ОВА Віталій Коваль в ефірі "24 каналу".

Де може ворог спробувати наступити з території Білорусі
За словами Коваля, у Рівненській області проходять 2 великих автошляхи:

- у районі українського села Прикладники й білоруського Невеля;

- біля села Городище Дубровицького району.

"Ці найбільші автодороги потенційно є найнебезпечнішими. Але вони повністю захищені з нашого боку", - наголосив Коваль.

Як Рівненська область готується до можливого наступу

Як відзначив Коваль, перетнути кордон з Білоруссю в інших місцях для росіян буде нереально через велику кількість водних перешкод. Усі територія від кордону до Варшавської траси є важкопрохідною, болотистою місцевістю.

Українські військові, зі свого боку, пропрацювали кожну найменшу ділянку й здійснили низку кроків у підготовці оборони міста:

- підготували протитанкові рови й фортифікаційні споруди;
- замінували території;
- замінували мости;
- підготували місця стримування окупантів.

Жителі Рівненської області готові до ймовірного вторгнення

Щодня в області проводяться злагодження бойових підрозділів. Також до підготовки оборони області активно долучаються й самі місцеві.

"Прості жителі Рівненщини - це ще одна армія, і дуже мотивована.

Адже Рівненська область - це край партизанської слави, тут історично був дуже сильний рух опору", - зауважив голова ОВА.

Напад на Рівненську область означатиме смерть для ворога

За словами Коваля, ворога не очікує в Рівненській області нічого хорошого.

"Це територія, де вороги просто загинуть. Щодо того, що до наступу приєднаються білоруси, то ми до таких прогнозів ставимося стримано. Адже рівень підтримки російської агресії проти України серед самих білорусів надзвичайно низький",- зазначив керівник Рівненської ОВА.

Коваль не виключає й того, що Росія може спробувати перевдягнути своїх військових у форму білоруських військових заради провокації, однак для регіону неважливо як виглядатиме ворог.

"Ми точно гідно його зустрінемо. Тут будуть криваві болота", - додав Коваль.

Захист Рівненської АЕС

"Оборона міста Вараш, де розташована Рівненська АЕС, та самої станції – це пріоритет. Сьогодні там працюють зведені загони підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії, поліцейських, СБУ. Такого насичення лінії оборони, яка є зараз, не було ні місяць, ні два тому", - пояснив голова ОВА.

Він відзначив, що оборона АЕС щодня посилюється. Було винесено уроки з ситуації з іншими енергооб'єктами через що станцію було укріплено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненська област, напад, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під виглядом навчання: Росія посилила бойове авіаційне угруповання в Білорусі
Сьогодні, 18:49
Як Рівненська область готується до можливого нападу з Білорусі
Сьогодні, 18:28
Які товари через Волинську митницю найбільше вивозили та ввозили у 2022 році
Сьогодні, 17:59
ДБР викрило підприємців, які крали продукти, призначені для ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:36
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
Розвідка спростувала інформацію про можливу атаку з Білорусі Розвідка спростувала інформацію про можливу атаку з Білорусі
26 листопад, 2022, 11:00
На Рівненщині бандити влізли в будинок фермера та напали на його сім'ю На Рівненщині бандити влізли в будинок фермера та напали на його сім'ю
08 жовтень, 2017, 14:39
Повітряних тривог в Україні може побільшати через авіанавчання у Білорусі Повітряних тривог в Україні може побільшати через авіанавчання у Білорусі
Сьогодні, 14:20
У Білорусі розпочались навчання російської і білоруської військової авіації У Білорусі розпочались навчання російської і білоруської військової авіації
Сьогодні, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під виглядом навчання: Росія посилила бойове авіаційне угруповання в Білорусі
Сьогодні, 18:49
 0
Як Рівненська область готується до можливого нападу з Білорусі
Сьогодні, 18:28
 0
Які товари через Волинську митницю найбільше вивозили та ввозили у 2022 році
Сьогодні, 17:59
 0
ДБР викрило підприємців, які крали продукти, призначені для ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:36
 0
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8