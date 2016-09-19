Які товари через Волинську митницю найбільше вивозили та ввозили у 2022 році

Які товари через Волинську митницю найбільше вивозили та ввозили у 2022 році
Загальний зовнішньоторговельний обсяг на Волинській митниці у січні-грудні 2022 року склав майже 4,4 млрд дол.США, в тому числі: експорт – 1,5 млрд дол.США, імпорт – 2,9 млрд дол.США.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У порівнянні з довоєнним 2021 роком він збільшився на 33 відсотки, при цьому обсяг експортних операцій зріс на 75 відсотків, імпортних - на 25 відсотків.

У ваговому вираженні обсяг експорту в січні-грудні 2022 року становив майже 2,4 млн тонн, що у півтора рази (на 169 відсотків) більше аналогічного періоду попереднього року, обсяг імпорту - зріс лише на 6 відсотків.

Основним діловим партнером учасників ЗЕД, акредитованих на митниці, залишається польський бізнес. На цю добросусідську країну припадає 36 відсотків оформленого експорту та 37 відсотків імпортованого товару. Меншими, але значними в географічному розподілі торговельних операцій традиційно лишаються частки Німеччини та Нідерландів.

Основу товарної структури експортних операцій склали товари: насіння ріпаку, кукурудза, розпиляні лісоматеріали, пласкі піддони, комплекти проводів, листи для облицювання, соняшникова олія, пшениця, соєві боби, меблі. Щодо оподатковуваного імпорту, найбільше надходжень держбюджету забезпечено під час ввезення: смартфонів, легкових авто, мінеральних добрив, ноутбуків, сільськогосподарської та спецтехніки.

У порівнянні з довоєнним 2021 роком обсяг ввезеної гуманітарної допомоги збільшився у 166 разів.
Які товари через Волинську митницю найбільше вивозили та ввозили у 2022 році
Які товари через Волинську митницю найбільше вивозили та ввозили у 2022 році

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Теги: експорт, імпорт, митниця, Волинь
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