ДБР викрило підприємців, які крали продукти, призначені для ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомили на сайті



Працівники ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України.



Одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за пів року війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.



У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників.



Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.



Вилучені продукти будуть передані військовим. Також з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність.



Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.



Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне бюро розслідувань блокувало «схему» масштабного розкрадання продуктів харчування для військових.Про це повідомили на сайті ДБР Працівники ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України.Одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за пів року війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників.Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.Вилучені продукти будуть передані військовим. Також з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність.Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.

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