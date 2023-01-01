Погода у Луцьку на завтра, 17 січня

Погода у Луцьку на завтра, 17 січня
У вівторок, 17 січня, весь день у Луцьку буде хмарним. Удень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +5°.

Народний прогноз погоди: 17 січня вшановується пам’ять преподобного Теоктиста, Зосими Пустельника, який жив у IV ст. У народі Зосима вважається покровителем бджіл. Про бджіл говорить і прикмета цього дня: якщо “сніг на деревах гілки гне — літом бджоли роїтися будуть”. А якщо на небі немає хмар при сильному морозі, то морозна погода буде стояти і надалі та не скоро відступить.

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Теги: погода, Луцьк
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