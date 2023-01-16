ЗСУ тримають оборону у Соледарі, – Східне угруповання
Сьогодні, 21:18
ЗСУ продовжують тримати оборону в Соледарі Донецької області та на підступах до міста.
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише LB.ua.
Протягом доби, за його словами, на Бахмутському напрямку росіяни здійснили 259 обстрілів з артилерії різних видів. Безпосередньо Соледар окупанти обстріляли 134 рази.
Череватий повідомив, що протягом доби було 38 бойових зіткнень. Він зазначив, що останніми днями на Бахмутському напрямку в середньому відбувається понад 30 бойових зіткнень за добу.
За словами спікера ЗСУ, росіяни також намагалися проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку та контратакувати в районі Білогорівки, але ЗСУ завдали їм втрат, ворога було зупинено.
Нагадаємо, що як заявили у британській розвідці, станом на 15 січня ЗСУ "майже напевно" утримували позиції в Соледарі, попри продовження штурму ПВК "Вагнера". У своїх заявах ворог уже декілька разів "захоплював" місто, але ЗСУ це спростовують.
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Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише LB.ua.
Протягом доби, за його словами, на Бахмутському напрямку росіяни здійснили 259 обстрілів з артилерії різних видів. Безпосередньо Соледар окупанти обстріляли 134 рази.
Череватий повідомив, що протягом доби було 38 бойових зіткнень. Він зазначив, що останніми днями на Бахмутському напрямку в середньому відбувається понад 30 бойових зіткнень за добу.
За словами спікера ЗСУ, росіяни також намагалися проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку та контратакувати в районі Білогорівки, але ЗСУ завдали їм втрат, ворога було зупинено.
Нагадаємо, що як заявили у британській розвідці, станом на 15 січня ЗСУ "майже напевно" утримували позиції в Соледарі, попри продовження штурму ПВК "Вагнера". У своїх заявах ворог уже декілька разів "захоплював" місто, але ЗСУ це спростовують.
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