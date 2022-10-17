Жахлива ДТП у Луцькому районі: вагітна жінка та дитина – у реанімації





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Зіткнулися автомобілі Subary та Ford. Внаслідок – 31-річний водій Ford, пасажирка та 2-річна дитина травмувалися, їх госпіталізували.



Як повідомляє "



Водію Subary, 50-річному рівнянину, надали медичну допомогу та відпустили додому.



За цим фактом розпочнуть кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уселі Всеволодівка Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригодаПро це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Зіткнулися автомобілі Subary та Ford. Внаслідок – 31-річний водій Ford, пасажирка та 2-річна дитина травмувалися, їх госпіталізували.Як повідомляє " Конкурент ", постраждала вагітна жінка і дитина знаходяться у реанімації.Водію Subary, 50-річному рівнянину, надали медичну допомогу та відпустили додому.За цим фактом розпочнуть кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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