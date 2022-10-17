Жахлива ДТП у Луцькому районі: вагітна жінка та дитина – у реанімації

Жахлива ДТП у Луцькому районі: вагітна жінка та дитина – у реанімації
Уселі Всеволодівка Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Зіткнулися автомобілі Subary та Ford. Внаслідок – 31-річний водій Ford, пасажирка та 2-річна дитина травмувалися, їх госпіталізували.

Як повідомляє "Конкурент", постраждала вагітна жінка і дитина знаходяться у реанімації.

Водію Subary, 50-річному рівнянину, надали медичну допомогу та відпустили додому.

За цим фактом розпочнуть кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Луцький район
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