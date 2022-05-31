На Волині люди навколішки зустріли Героя Олександра Костюка. ФОТО
Сьогодні, 14:44
Загиблого захисника із села Смоляри-Світязькі Шацької громади Олександра Костюка зустріли навколішки у центрі селища Шацьк.
Про це повідомили на сторінці 4 відділу Ковельського РТЦК та СП у фейсбуці.
Траурний кортеж рушив до рідного дому воїна у село Смоляри-Світязькі. Чин похорону загиблого захисника розпочнеться у п'ятницю, 6 січня за тією ж адресою о 11 годині.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Костюк 1 вересня 2022 року призивався Четвертим відділом Ковельського РТЦК та СП по мобілізації у військову частину, боронив Україну у складі стрілецького батальйону.
У загиблого захисника залишилися мама, бабуся, сестра і брат. Олександр Костюк загинув 31 грудня 2022 в районі населеного пункту Іванівка Куп'янського району Харківської області.
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Про це повідомили на сторінці 4 відділу Ковельського РТЦК та СП у фейсбуці.
Траурний кортеж рушив до рідного дому воїна у село Смоляри-Світязькі. Чин похорону загиблого захисника розпочнеться у п'ятницю, 6 січня за тією ж адресою о 11 годині.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Костюк 1 вересня 2022 року призивався Четвертим відділом Ковельського РТЦК та СП по мобілізації у військову частину, боронив Україну у складі стрілецького батальйону.
У загиблого захисника залишилися мама, бабуся, сестра і брат. Олександр Костюк загинув 31 грудня 2022 в районі населеного пункту Іванівка Куп'янського району Харківської області.
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