Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври передали від УПЦ МП державі





Про це Олександр Ткаченко.



Завершила роботу Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави.

В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії «Міллер», УПЦ, МКІП. Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу.



"За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна", - повідомив Ткаченко.



Він наголосив, що українська святиня має служити всьому українському народові, цього принципу ми і будемо притримуватись в подальшому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До держави з користування УПЦ МП повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.Про це повідомив міністр культуриЗавершила роботу Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави.В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії «Міллер», УПЦ, МКІП. Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу."За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна", - повідомив Ткаченко.Він наголосив, що українська святиня має служити всьому українському народові, цього принципу ми і будемо притримуватись в подальшому.

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