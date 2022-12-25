Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври

Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - йдеться у повідомленні.

Початок богослужіння запланований на 9 годину ранку.

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Теги: Різдво, Епіфаній, Києво-Печерська Лавра
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