Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври

Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.



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"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - йдеться у повідомленні.



Початок богослужіння запланований на 9 годину ранку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Предстоятель Православної церкви України митрополит7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.Про це повідомляє пресслужба ПЦУ."Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - йдеться у повідомленні.Початок богослужіння запланований на 9 годину ранку.

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