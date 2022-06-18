РНБО почала готуватися до війни з грудня 2019 року, – Данілов
Сьогодні, 22:41
Заяви про те, що країна не готувалась до війни, не відповідають дійсності, апарат РНБО розпочав цю підготовку ще в грудні 2019 року. Якщо б цього не відбувалось, Україна припинила б існування, як це було в планах Путіна, вже у березні 2022.
Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Укрінформ.
«Якщо б держава не була готова до війни, то за 3-5 днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували», - наголосив Данілов.
Він також зазначив, що вирішальним на початку вторгнення стало те, що весь український народ став на захист своєї Батьківщини.
Данілов також поінформував, що Кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мали захопити Київ, а за три тижні дійти до Львова.
«У них (РФ – ред.) було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін, і саме в цей день прибував один громадянин РФ, а в минулому громадянин України Янукович, перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни. А потім був наступний етап, який вони планували», - розповів Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що міжнародні партнери в своїх прогнозах попереджали про окупацію, ліквідацію військово-політичного керівництва України, концтабори та фільтраційні табори на території України.
«Жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова «зовсім», вони всі вважали, що у нас не буде таких спроможностей (протистояти Росії – ред.)», - зазначив Данілов.
Відповідаючи на запитання чи пропонували керівництву України евакуацію, Данілов не дав однозначної відповіді та зазначив, що міжнародні партнери неодноразово наголошували на загрозі фізичного знищення вищого військово-політичного керівництва країни.
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Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Укрінформ.
«Якщо б держава не була готова до війни, то за 3-5 днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували», - наголосив Данілов.
Він також зазначив, що вирішальним на початку вторгнення стало те, що весь український народ став на захист своєї Батьківщини.
Данілов також поінформував, що Кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мали захопити Київ, а за три тижні дійти до Львова.
«У них (РФ – ред.) було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін, і саме в цей день прибував один громадянин РФ, а в минулому громадянин України Янукович, перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни. А потім був наступний етап, який вони планували», - розповів Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що міжнародні партнери в своїх прогнозах попереджали про окупацію, ліквідацію військово-політичного керівництва України, концтабори та фільтраційні табори на території України.
«Жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова «зовсім», вони всі вважали, що у нас не буде таких спроможностей (протистояти Росії – ред.)», - зазначив Данілов.
Відповідаючи на запитання чи пропонували керівництву України евакуацію, Данілов не дав однозначної відповіді та зазначив, що міжнародні партнери неодноразово наголошували на загрозі фізичного знищення вищого військово-політичного керівництва країни.
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