РНБО почала готуватися до війни з грудня 2019 року, – Данілов





Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,



«Якщо б держава не була готова до війни, то за 3-5 днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували», - наголосив Данілов.



Він також зазначив, що вирішальним на початку вторгнення стало те, що весь український народ став на захист своєї Батьківщини.



Данілов також поінформував, що Кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мали захопити Київ, а за три тижні дійти до Львова.



«У них (РФ – ред.) було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін, і саме в цей день прибував один громадянин РФ, а в минулому громадянин України Янукович, перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни. А потім був наступний етап, який вони планували», - розповів Данілов.



Секретар РНБО зазначив, що міжнародні партнери в своїх прогнозах попереджали про окупацію, ліквідацію військово-політичного керівництва України, концтабори та фільтраційні табори на території України.



«Жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова «зовсім», вони всі вважали, що у нас не буде таких спроможностей (протистояти Росії – ред.)», - зазначив Данілов.



Відповідаючи на запитання чи пропонували керівництву України евакуацію, Данілов не дав однозначної відповіді та зазначив, що міжнародні партнери неодноразово наголошували на загрозі фізичного знищення вищого військово-політичного керівництва країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заяви про те, що країна не готувалась до війни, не відповідають дійсності, апарат РНБО розпочав цю підготовку ще в грудні 2019 року. Якщо б цього не відбувалось, Україна припинила б існування, як це було в планах Путіна, вже у березні 2022.Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони передає Укрінформ.«Якщо б держава не була готова до війни, то за 3-5 днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували», - наголосив Данілов.Він також зазначив, що вирішальним на початку вторгнення стало те, що весь український народ став на захист своєї Батьківщини.Данілов також поінформував, що Кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мали захопити Київ, а за три тижні дійти до Львова.«У них (РФ – ред.) було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін, і саме в цей день прибував один громадянин РФ, а в минулому громадянин України, перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни. А потім був наступний етап, який вони планували», - розповів Данілов.Секретар РНБО зазначив, що міжнародні партнери в своїх прогнозах попереджали про окупацію, ліквідацію військово-політичного керівництва України, концтабори та фільтраційні табори на території України.«Жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова «зовсім», вони всі вважали, що у нас не буде таких спроможностей (протистояти Росії – ред.)», - зазначив Данілов.Відповідаючи на запитання чи пропонували керівництву України евакуацію, Данілов не дав однозначної відповіді та зазначив, що міжнародні партнери неодноразово наголошували на загрозі фізичного знищення вищого військово-політичного керівництва країни.

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