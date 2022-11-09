5 січня на Волині: гортаючи календар

5 січня на Волині: гортаючи календар
5 січня день народження святкують директорка департаменту державної реєстрації Луцької міської ради Юлія Соломко (на фото) та художній керівник камерного оркестру «Кантабіле» обласної філармонії, заслужений працівник культури та заслужений діяч мистецтв Товій Рівець.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Василів, Павлів і Єв – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

5 січня 1994 – помер Петро Вескляров, відомий як виконавець ролі Діда Панаса у програмі «На добраніч, діти!», що виходила на Українському телебаченні.

Вескляров жив у Луцьку з 1946 по 1959 роки і працював у Волинському українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

У Луцьку відомий телегерой познайомився зі своєю майбутньою дружиною, тут у них народився син Богдан. Жило подружжя у мікрорайоні «Красне».

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Теги: Гортаючи календар, день народження
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