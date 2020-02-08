Розповіли подробиці порятунку двох дітей, які провалились під кригу на Волині





Про це розповів Андрій Гідзінський.



Щоб повернути дітей до життя, медики майже чотири години проводили безперервні реанімаційні заходи.



"Це було критичне переохолодження із зупинкою серцевої діяльності. Реанімаційні заходи проводили в однієї дитини три години безперервно, в іншої – чотири. Випадок унікальний для лікарні, змогли і слава Богу", – додав лікар.



Наразі брати у реанімації, на апаратах штучної вентиляції легень та підтримки тиску.



Двоє рятувальників, які витягли двох дітей із води, майже добу теж були у лікарні. 4 січня їх виписали.



Обоє кажуть: рятувальна операція була важкою. 15-річного підлітка, який теж провалився під кригу, з води витягли вже неживого.



Юрій Бричук розповів, що хлопці провалилися за 20 метрів від берега кар'єру. Рятуючи дітей працівники ДСНС отримали переохолодження. Юрію довелося ламати кригу руками, втратив передні зуби.



"Один із дітей навіть не реагував, як я підплив, він мене не бачив. Потім відчув, що його тягнуть і почав кричати й трохи допомагати триматися на воді", – пригадує рятувальник.



Колега Юрія Ігор Сарай каже, що коли опинився у воді – думав лише про порятунок дітей: "Побачив, що одну дитину рятують, інша благає про допомогу, варіантів не було. Вхопив його, а він уже був лице у воді, захлинався".



5 січня рятувальники повертаються на службу.



Наразі мама братів із журналістами не спілкується. За фактом загибелі 15-річного підлітка, який разом із братами опинився під кригою, поліцейські розпочали кримінальне провадження з відміткою "нещасний випадок", - розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стан двох братів 10 та 12 років, які 3 січня провалилися під кригу на водоймі в Нововолинську, залишається важким.Про це розповів Суспільному завідувач відділення анестезіології Нововолинської міської лікарніЩоб повернути дітей до життя, медики майже чотири години проводили безперервні реанімаційні заходи."Це було критичне переохолодження із зупинкою серцевої діяльності. Реанімаційні заходи проводили в однієї дитини три години безперервно, в іншої – чотири. Випадок унікальний для лікарні, змогли і слава Богу", – додав лікар.Наразі брати у реанімації, на апаратах штучної вентиляції легень та підтримки тиску.Двоє рятувальників, які витягли двох дітей із води, майже добу теж були у лікарні. 4 січня їх виписали.Обоє кажуть: рятувальна операція була важкою. 15-річного підлітка, який теж провалився під кригу, з води витягли вже неживого.розповів, що хлопці провалилися за 20 метрів від берега кар'єру. Рятуючи дітей працівники ДСНС отримали переохолодження. Юрію довелося ламати кригу руками, втратив передні зуби."Один із дітей навіть не реагував, як я підплив, він мене не бачив. Потім відчув, що його тягнуть і почав кричати й трохи допомагати триматися на воді", – пригадує рятувальник.Колега Юріякаже, що коли опинився у воді – думав лише про порятунок дітей: "Побачив, що одну дитину рятують, інша благає про допомогу, варіантів не було. Вхопив його, а він уже був лице у воді, захлинався".5 січня рятувальники повертаються на службу.Наразі мама братів із журналістами не спілкується. За фактом загибелі 15-річного підлітка, який разом із братами опинився під кригою, поліцейські розпочали кримінальне провадження з відміткою "нещасний випадок", - розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині. Слідство триває.

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