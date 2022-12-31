Добрі новини від ВолиньPost за 4 січня
04 січень, 23:23
Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо про добрі новини уже 316 днів поспіль!
Сьогодні, 4 січня, ми писали про таке:
Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття
Україна створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів на полі бою, вона виявилася дешевшою за американський аналог, на створення якого Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів.
Росія за минулу добу втратила ще 720 загарбників і засіб ППО
Традиційна і дуже добра статистика. За час повномасштабної війни Росія вже втратила 108 910 своїх військових. Загалом РФ втратила:
▪️ особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб;
▪️ танків — 3038 (+2 за вчора);
▪️ бойових броньованих машин — 6106 (+6);
▪️ артилерійських систем — 2039 (+6);
▪️ реактивних систем залпового вогню — 424;
▪️ засобів протиповітряної оборони — 215 (+1);
▪️ літаків — 283;
▪️ гелікоптерів — 270;
▪️ безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1842 (+3);
▪️ крилатих ракет — 723;
▪️ кораблів/катерів — 16;
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн — 4745 (+10);
▪️ спеціальної техніки — 181.
Юні каратисти з Луцька передали новорічні подарунки воїнам у Бахмут
Пакунки з солодощами, теплі речі, патріотичні обереги, малюнки для бійців передали вихованці спортивного клубу «Кордон». Хлопці та дівчата радо підтримали ініціативу свого спортивного наставника - голови СК «КОРДОН» тренера Спортивного комітету Держприкордонслужби України Богдана Мандрикіна.
У кожний подарунок діти поклали власноруч намальовані малюнки. На них також написали побажання для військовослужбовців та слова подяки.
У музеї на Волині є унікальне намисто з Херсонесу. ФОТО
У Волинський краєзнавчий музей воно потрапило від Управління СБУ у Волинській області. Працівники спецслужби вилучили артефакт під час незаконної спроби вивезення за кордон і за рішенням суду передали до музею.
Намисто складається з напівдорогоцінних каменів. Шліфовані шматки гірського кришталю, сердоліку, агату та лазуриту доповнюють і відтіняють один одного.
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У день народження загиблого Олександра Мартинюка лучани будуть бігти 38 кілометрів
7 січня військовому з Луцька Олександру Мартинюку виповнилось би 38 років. Він, як і багато спортсменів, щороку пробігав у свій день народження дистанцію рівну рокам, що виповнились. Цьогоріч замість нього бігтимуть лучани.
Місце зустрічі: парк імені Лесі Українки.
Дата та час: 7 січня, 12:00.
Волинські прокурори передали державі бурштину майже на 1 мільйон гривень
Камінь-Каширський районний суд скасував арешт майна та передав для реалізації понад 190 кг бурштину, який був визнаний речовими доказами у кримінальних провадженнях про незаконне його видобування. Сонячне каміння, вартістю майже 1 мільйон гривень, передали на користь державного бюджету.
Звільнений з полону Михайло Діанов передав 2 мільйони на протези воїну волинської бригади
Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов передав понад 2 мільйони гривень на біонічні протези для воїна Романа Григоряна, який служив у волинській бригаді.
Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
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Сьогодні, 4 січня, ми писали про таке:
Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття
Україна створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів на полі бою, вона виявилася дешевшою за американський аналог, на створення якого Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів.
Росія за минулу добу втратила ще 720 загарбників і засіб ППО
Традиційна і дуже добра статистика. За час повномасштабної війни Росія вже втратила 108 910 своїх військових. Загалом РФ втратила:
▪️ особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб;
▪️ танків — 3038 (+2 за вчора);
▪️ бойових броньованих машин — 6106 (+6);
▪️ артилерійських систем — 2039 (+6);
▪️ реактивних систем залпового вогню — 424;
▪️ засобів протиповітряної оборони — 215 (+1);
▪️ літаків — 283;
▪️ гелікоптерів — 270;
▪️ безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1842 (+3);
▪️ крилатих ракет — 723;
▪️ кораблів/катерів — 16;
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн — 4745 (+10);
▪️ спеціальної техніки — 181.
Юні каратисти з Луцька передали новорічні подарунки воїнам у Бахмут
Пакунки з солодощами, теплі речі, патріотичні обереги, малюнки для бійців передали вихованці спортивного клубу «Кордон». Хлопці та дівчата радо підтримали ініціативу свого спортивного наставника - голови СК «КОРДОН» тренера Спортивного комітету Держприкордонслужби України Богдана Мандрикіна.
У кожний подарунок діти поклали власноруч намальовані малюнки. На них також написали побажання для військовослужбовців та слова подяки.
У музеї на Волині є унікальне намисто з Херсонесу. ФОТО
У Волинський краєзнавчий музей воно потрапило від Управління СБУ у Волинській області. Працівники спецслужби вилучили артефакт під час незаконної спроби вивезення за кордон і за рішенням суду передали до музею.
Намисто складається з напівдорогоцінних каменів. Шліфовані шматки гірського кришталю, сердоліку, агату та лазуриту доповнюють і відтіняють один одного.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
У день народження загиблого Олександра Мартинюка лучани будуть бігти 38 кілометрів
7 січня військовому з Луцька Олександру Мартинюку виповнилось би 38 років. Він, як і багато спортсменів, щороку пробігав у свій день народження дистанцію рівну рокам, що виповнились. Цьогоріч замість нього бігтимуть лучани.
Місце зустрічі: парк імені Лесі Українки.
Дата та час: 7 січня, 12:00.
Волинські прокурори передали державі бурштину майже на 1 мільйон гривень
Камінь-Каширський районний суд скасував арешт майна та передав для реалізації понад 190 кг бурштину, який був визнаний речовими доказами у кримінальних провадженнях про незаконне його видобування. Сонячне каміння, вартістю майже 1 мільйон гривень, передали на користь державного бюджету.
Звільнений з полону Михайло Діанов передав 2 мільйони на протези воїну волинської бригади
Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов передав понад 2 мільйони гривень на біонічні протези для воїна Романа Григоряна, який служив у волинській бригаді.
Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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