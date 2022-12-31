Добрі новини від ВолиньPost за 4 січня

Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо про добрі новини уже 316 днів поспіль!Сьогодні,, ми писали про таке:Україна створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів на полі бою, вона виявилася дешевшою за американський аналог, на створення якого Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів.Традиційна і дуже добра статистика. За час повномасштабної війни Росія вже втратила 108 910 своїх військових. Загалом РФ втратила:▪️ особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб;▪️ танків — 3038 (+2 за вчора);▪️ бойових броньованих машин — 6106 (+6);▪️ артилерійських систем — 2039 (+6);▪️ реактивних систем залпового вогню — 424;▪️ засобів протиповітряної оборони — 215 (+1);▪️ літаків — 283;▪️ гелікоптерів — 270;▪️ безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1842 (+3);▪️ крилатих ракет — 723;▪️ кораблів/катерів — 16;▪️ автомобільної техніки та автоцистерн — 4745 (+10);▪️ спеціальної техніки — 181.Пакунки з солодощами, теплі речі, патріотичні обереги, малюнки для бійців передали вихованці спортивного клубу «Кордон». Хлопці та дівчата радо підтримали ініціативу свого спортивного наставника - голови СК «КОРДОН» тренера Спортивного комітету Держприкордонслужби УкраїниУ кожний подарунок діти поклали власноруч намальовані малюнки. На них також написали побажання для військовослужбовців та слова подяки.У Волинський краєзнавчий музей воно потрапило від Управління СБУ у Волинській області. Працівники спецслужби вилучили артефакт під час незаконної спроби вивезення за кордон і за рішенням суду передали до музею.Намисто складається з напівдорогоцінних каменів. Шліфовані шматки гірського кришталю, сердоліку, агату та лазуриту доповнюють і відтіняють один одного.7 січня військовому з Луцькавиповнилось би 38 років. Він, як і багато спортсменів, щороку пробігав у свій день народження дистанцію рівну рокам, що виповнились. Цьогоріч замість нього бігтимуть лучани.парк імені Лесі Українки.7 січня, 12:00.Камінь-Каширський районний суд скасував арешт майна та передав для реалізації понад 190 кг бурштину, який був визнаний речовими доказами у кримінальних провадженнях про незаконне його видобування. Сонячне каміння, вартістю майже 1 мільйон гривень, передали на користь державного бюджету.Захисник «Азовсталі»передав понад 2 мільйони гривень на біонічні протези для воїна, який служив у волинській бригаді.Предстоятель Православної церкви України митрополит7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.