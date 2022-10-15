Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі: в ГУР прокоментували ситуацію

Володимиром Путіним для проведення таких провокацій.



Про це сказав представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов,



"Коли йдеться про загрозу ядерної зброї з боку Росії, ми повинні розуміти, що ця загроза лише наблизить кінець сучасної Росії. Так, є інформація, що окупований Крим і територія Білорусі Путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, розвіддані є, тож несподіванкою це не стане", - сказав Юсов.



За його словами, у Кремлі чітко розуміють, що такий крок стане останнім для режиму Путіна.



"Якщо вони його зроблять, гірше буде лише їм", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Застосування ядерної зброї чи то з території тимчасово захопленого Криму, чи Білорусі стане останнім кроком для чинного режиму в Росії. Водночас у ГУР МО України підтвердили інформацію, що окупований Крим і РБ розглядаються очільником Кремлядля проведення таких провокацій.Про це сказав представник пресслужби ГУР МО України передає ТСН."Коли йдеться про загрозу ядерної зброї з боку Росії, ми повинні розуміти, що ця загроза лише наблизить кінець сучасної Росії. Так, є інформація, що окупований Крим і територія Білорусі Путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, розвіддані є, тож несподіванкою це не стане", - сказав Юсов.За його словами, у Кремлі чітко розуміють, що такий крок стане останнім для режиму Путіна."Якщо вони його зроблять, гірше буде лише їм", - додав він.

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