Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі: в ГУР прокоментували ситуацію
Сьогодні, 22:14
Застосування ядерної зброї чи то з території тимчасово захопленого Криму, чи Білорусі стане останнім кроком для чинного режиму в Росії. Водночас у ГУР МО України підтвердили інформацію, що окупований Крим і РБ розглядаються очільником Кремля Володимиром Путіним для проведення таких провокацій.
Про це сказав представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов, передає ТСН.
"Коли йдеться про загрозу ядерної зброї з боку Росії, ми повинні розуміти, що ця загроза лише наблизить кінець сучасної Росії. Так, є інформація, що окупований Крим і територія Білорусі Путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, розвіддані є, тож несподіванкою це не стане", - сказав Юсов.
За його словами, у Кремлі чітко розуміють, що такий крок стане останнім для режиму Путіна.
"Якщо вони його зроблять, гірше буде лише їм", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сказав представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов, передає ТСН.
"Коли йдеться про загрозу ядерної зброї з боку Росії, ми повинні розуміти, що ця загроза лише наблизить кінець сучасної Росії. Так, є інформація, що окупований Крим і територія Білорусі Путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, розвіддані є, тож несподіванкою це не стане", - сказав Юсов.
За його словами, у Кремлі чітко розуміють, що такий крок стане останнім для режиму Путіна.
"Якщо вони його зроблять, гірше буде лише їм", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі: в ГУР прокоментували ситуацію
Сьогодні, 22:14
Завтра, 5 січня, світло вимикатимуть з 08:00. ГРАФІК
Сьогодні, 21:03
Буданов: У Путіна – рак
Сьогодні, 20:27
Медіа