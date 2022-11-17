Завтра, 5 січня, світло вимикатимуть з 08:00. ГРАФІК





З 08:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення, на сайті «Волиньобленерго»,



Ознайомитись із графіками вимкнень 5 січня можна за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.З 08:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення, на сайті «Волиньобленерго», повідомляє пресслужба цієї структури.Ознайомитись із графіками вимкнень 5 січня можна за посиланням:

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