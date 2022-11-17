Завтра, 5 січня, світло вимикатимуть з 08:00. ГРАФІК

Завтра, 5 січня, світло вимикатимуть з 08:00. ГРАФІК
5 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.

З 08:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення, на сайті «Волиньобленерго», повідомляє пресслужба цієї структури.

Ознайомитись із графіками вимкнень 5 січня можна за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світло, варте уваги, графіки відключень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 21:22
Завтра, 5 січня, світло вимикатимуть з 08:00. ГРАФІК
Сьогодні, 21:03
Буданов: У Путіна – рак
Сьогодні, 20:27
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 січня
Сьогодні, 20:00
ЗСУ завдали 17 ударів в райони зосередження окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Де на Волині сьогодні, 17 листопада, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Де на Волині сьогодні, 17 листопада, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
17 листопад, 2022, 00:30
Відповіли на найпоширеніші запитання щодо відключень світла на Волині Відповіли на найпоширеніші запитання щодо відключень світла на Волині
17 листопад, 2022, 13:17
У Луцькій громаді тимчасово не буде світла: де саме У Луцькій громаді тимчасово не буде світла: де саме
24 жовтень, 2022, 21:00
У день народження загиблого Олександра Мартинюка лучани будуть бігти 38 кілометрів У день народження загиблого Олександра Мартинюка лучани будуть бігти 38 кілометрів
Сьогодні, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 21:22
 0
Завтра, 5 січня, світло вимикатимуть з 08:00. ГРАФІК
Сьогодні, 21:03
 0
Буданов: У Путіна – рак
Сьогодні, 20:27
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 січня
Сьогодні, 20:00
 0
ЗСУ завдали 17 ударів в райони зосередження окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8