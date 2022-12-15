Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 січня

У четвер, 5 січня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, дощ з мокрим снігом. Місцями на дорогах ожеледиця. .Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу,вдень 0-5° тепла.За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +5° до +8°.