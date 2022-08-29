У Луцьку поліцейські рятували чоловіка з пораненням руки. ВІДЕО

У Луцьку поліцейські рятували чоловіка з пораненням руки. ВІДЕО
Днями, близько 16-ї години, патрульні отримали виклик про бійку в торговому центрі на вулиці Сухомлинського.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили громадянина з пораненням руки. Інспектори Дмитро Дуда та Аліна Лукащик одразу кинулися надавати йому домедичну допомогу. Зокрема, наклали турнікет, щоб зупинити сильну кровотечу, та слідкували за станом потерпілого до приїзду лікарів.

На місце події патрульні викликали карету екстреної медичної допомоги, яка й ушпиталила чоловіка.

Громадянина, який завдав тілесні ушкодження, згодом поліцейські затримали. Усі подробиці конфлікту встановлює слідчо-оперативна група, яка надасть правову кваліфікацію діям кривдника.


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Теги: Луцьк, поранення руки, поліція, патрульні
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