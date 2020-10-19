У Луцьку патрульні зупинили водія з підробленим посвідченням

Сьогодні, 4 січня, в обідню пору, під час несення служби патрульні зупинили Audi, за кермом якої перебував 32-річний громадянин.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час перевірки документів поліцейські виявили, що посвідчення водія, яке надав їм керманич, має ознаки підробки. Документ містив нетиповий шрифт і колір, а дати його отримання та відкриття категорій – різнилися. Крім того, дані, зазначені на посвідченні, не збігалися з тими, що містяться у відповідних електронних базах.Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.