У Луцьку патрульні зупинили водія з підробленим посвідченням

У Луцьку патрульні зупинили водія з підробленим посвідченням
Сьогодні, 4 січня, в обідню пору, під час несення служби патрульні зупинили Audi, за кермом якої перебував 32-річний громадянин.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів поліцейські виявили, що посвідчення водія, яке надав їм керманич, має ознаки підробки. Документ містив нетиповий шрифт і колір, а дати його отримання та відкриття категорій – різнилися. Крім того, дані, зазначені на посвідченні, не збігалися з тими, що містяться у відповідних електронних базах.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.


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Теги: посвідчення, підробка, водій, Луцьк
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