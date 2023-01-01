У Луцьку розчищають зелену зону біля центрального парку. ФОТО





Про це розповіла Оксана Лисак.



Впорядковувати територію розміром три гектари розпочали майже місяць тому.



Як розповів бригадир підрядної організації Роман Дяк, майстри прибирають лише сухі та повалені. Загалом на ділянці біля парку мають знести 434 старих дерева та 43 кущі.



Востаннє зелену зону на вулиці Глушець у Луцьку чистили 10 років тому. За цей час, каже Олена Лисак, насіявся клен-ясен американський, розрослися чагарники, земля під ними заболотилась.



"Клен-ясен американський займає дуже активно вільні території. Це зовсім не продуктивні дерева. Білий американський метелик на ньому паразитує, і це теж є підстава боротися з цією рослиною, бо вона є джерелом поширення комах", – говорить екологиня.



Зі слів директора міського департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, на розчистку зеленої зони торік з бюджету міста виділили 270 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку по вулиці Глушець завершують розчищення зеленої зони, яка прилягає до території міського парку імені Лесі Українки. Комунальники зносять аварійні та перестійні дерева.Про це розповіла Суспільному начальниця міського відділу екологіїВпорядковувати територію розміром три гектари розпочали майже місяць тому.Як розповів бригадир підрядної організації Роман Дяк, майстри прибирають лише сухі та повалені. Загалом на ділянці біля парку мають знести 434 старих дерева та 43 кущі.Востаннє зелену зону на вулиці Глушець у Луцьку чистили 10 років тому. За цей час, каже Олена Лисак, насіявся клен-ясен американський, розрослися чагарники, земля під ними заболотилась."Клен-ясен американський займає дуже активно вільні території. Це зовсім не продуктивні дерева. Білий американський метелик на ньому паразитує, і це теж є підстава боротися з цією рослиною, бо вона є джерелом поширення комах", – говорить екологиня.Зі слів директора міського департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, на розчистку зеленої зони торік з бюджету міста виділили 270 тисяч гривень.

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