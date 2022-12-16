Волинські священники долучилися до будівництва стіни з Білоруссю

Волинські священники долучилися до будівництва стіни з Білоруссю
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл повідомив, що парафії Волинської єпархії ПЦУ складають пожертви на проєкт «Кордон» (захисна конструкція на межі України з Білоруссю).

Про це йдеться на сторінці єпархії у ФБ.

У програмі «Духовна абетка» на «12 каналі» владика розповів, що вже оплатили придбання будівельних матеріалів на зведення 70 метрів стіни. Найближчим часом профінансують ще, загалом до 100 метрів, і зупинятися на цьому не будуть.

«Яка кінцева довжина стіни, відповідно до проєкту, скажемо згодом. Але це приклад успішної співпраці Волинської єпархії з прикордонниками у цьому напрямку, а не лише духовне опікунство над військовослужбовцями», – зауважив митрополит.


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Теги: ПЦУ, волинські священники, кордон з Білоруссю
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