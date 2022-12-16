Волинські священники долучилися до будівництва стіни з Білоруссю

Михаїл повідомив, що парафії Волинської єпархії ПЦУ складають пожертви на проєкт «Кордон» (захисна конструкція на межі України з Білоруссю).



Про це йдеться на



У програмі «Духовна абетка» на «12 каналі» владика розповів, що вже оплатили придбання будівельних матеріалів на зведення 70 метрів стіни. Найближчим часом профінансують ще, загалом до 100 метрів, і зупинятися на цьому не будуть.



«Яка кінцева довжина стіни, відповідно до проєкту, скажемо згодом. Але це приклад успішної співпраці Волинської єпархії з прикордонниками у цьому напрямку, а не лише духовне опікунство над військовослужбовцями», – зауважив митрополит.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митрополит Луцький і Волинськийповідомив, що парафії Волинської єпархії ПЦУ складають пожертви на проєкт «Кордон» (захисна конструкція на межі України з Білоруссю).Про це йдеться на сторінці єпархії у ФБ.У програмі «Духовна абетка» на «12 каналі» владика розповів, що вже оплатили придбання будівельних матеріалів на зведення 70 метрів стіни. Найближчим часом профінансують ще, загалом до 100 метрів, і зупинятися на цьому не будуть.«Яка кінцева довжина стіни, відповідно до проєкту, скажемо згодом. Але це приклад успішної співпраці Волинської єпархії з прикордонниками у цьому напрямку, а не лише духовне опікунство над військовослужбовцями», – зауважив митрополит.

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