У місті на Волині маршрутка під час руху «загубила» колесо





Про це Борис Карпус.



Пригода трапилася близько 18:00 на проспекті Перемоги. На щастя, ніхто з пасажирів чи перехожих не постраждав.



“Такі випадки – неприпустимі! Маршрутки, які курсують в нашому місті, давно потребують заміни. Про це постійно говоримо з перевізниками. В них одне пояснення – малий пасажиропотік і низькі доходи. Розіслав листи всім власникам маршрутів з вимогою оновити транспортні засоби: придбати нові, привести у відповідність ті, що є тощо. Мешканці заслуговують на комфортні умови проїзду”, – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3-го січня у Нововолинську під час руху в одному з маршрутних таксі відірвалося заднє колесо.Про це повідомив мер містаПригода трапилася близько 18:00 на проспекті Перемоги. На щастя, ніхто з пасажирів чи перехожих не постраждав.“Такі випадки – неприпустимі! Маршрутки, які курсують в нашому місті, давно потребують заміни. Про це постійно говоримо з перевізниками. В них одне пояснення – малий пасажиропотік і низькі доходи. Розіслав листи всім власникам маршрутів з вимогою оновити транспортні засоби: придбати нові, привести у відповідність ті, що є тощо. Мешканці заслуговують на комфортні умови проїзду”, – йдеться в повідомленні.

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