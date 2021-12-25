У місті на Волині маршрутка під час руху «загубила» колесо
Сьогодні, 17:17
3-го січня у Нововолинську під час руху в одному з маршрутних таксі відірвалося заднє колесо.
Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
Пригода трапилася близько 18:00 на проспекті Перемоги. На щастя, ніхто з пасажирів чи перехожих не постраждав.
“Такі випадки – неприпустимі! Маршрутки, які курсують в нашому місті, давно потребують заміни. Про це постійно говоримо з перевізниками. В них одне пояснення – малий пасажиропотік і низькі доходи. Розіслав листи всім власникам маршрутів з вимогою оновити транспортні засоби: придбати нові, привести у відповідність ті, що є тощо. Мешканці заслуговують на комфортні умови проїзду”, – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
Пригода трапилася близько 18:00 на проспекті Перемоги. На щастя, ніхто з пасажирів чи перехожих не постраждав.
“Такі випадки – неприпустимі! Маршрутки, які курсують в нашому місті, давно потребують заміни. Про це постійно говоримо з перевізниками. В них одне пояснення – малий пасажиропотік і низькі доходи. Розіслав листи всім власникам маршрутів з вимогою оновити транспортні засоби: придбати нові, привести у відповідність ті, що є тощо. Мешканці заслуговують на комфортні умови проїзду”, – йдеться в повідомленні.
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