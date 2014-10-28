Буданов: У Путіна – рак
Сьогодні, 20:27
Глава управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що російський президент Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.
Про це він заявив в інтерв’ю ABC News, передає Слово і Діло.
За різними версіями, у Володимира Путіна діагностували рак – щитовидної залози або підшлункової – або хворобу Паркінсона. Є також думка, що російський диктатор має ознаки шизофренії.
«Звичайно. Він хворий довго, дуже довго», – заявив Буданов на питання журналістки, чи хворий Путін.
А говорячи про хворобу Путіна, розвідник сказав, що це рак: «Ми просто знаємо це – від людей, джерел», наближених до диктатора РФ.
На уточнююче запитання журналістки, коли, на його думку, помре російський диктатор, він заявив: «Я думаю, дуже скоро. Я сподіваюся».
На думку глави української розвідки, після смерті Путіна відбудеться зміна влади у Росії, і «не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу».
Як зазначив Буданов, режим Путіна «є посміховиськом для всіх».
Відповідаючи питанням – чи буде смерть Путіна означати закінчення війни, Буданов відповів: «Ця війна має закінчитися до його смерті. Ми її виграємо у 2023 році».
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Про це він заявив в інтерв’ю ABC News, передає Слово і Діло.
За різними версіями, у Володимира Путіна діагностували рак – щитовидної залози або підшлункової – або хворобу Паркінсона. Є також думка, що російський диктатор має ознаки шизофренії.
«Звичайно. Він хворий довго, дуже довго», – заявив Буданов на питання журналістки, чи хворий Путін.
А говорячи про хворобу Путіна, розвідник сказав, що це рак: «Ми просто знаємо це – від людей, джерел», наближених до диктатора РФ.
На уточнююче запитання журналістки, коли, на його думку, помре російський диктатор, він заявив: «Я думаю, дуже скоро. Я сподіваюся».
На думку глави української розвідки, після смерті Путіна відбудеться зміна влади у Росії, і «не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу».
Як зазначив Буданов, режим Путіна «є посміховиськом для всіх».
Відповідаючи питанням – чи буде смерть Путіна означати закінчення війни, Буданов відповів: «Ця війна має закінчитися до його смерті. Ми її виграємо у 2023 році».
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Коментарі 1
ой не смішіть
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