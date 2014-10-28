Буданов: У Путіна – рак

Кирило Буданов вважає, що російський президент Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.



Про це він заявив в інтерв’ю ABC News, передає



За різними версіями, у Володимира Путіна діагностували рак – щитовидної залози або підшлункової – або хворобу Паркінсона. Є також думка, що російський диктатор має ознаки шизофренії.



«Звичайно. Він хворий довго, дуже довго», – заявив Буданов на питання журналістки, чи хворий Путін.



А говорячи про хворобу Путіна, розвідник сказав, що це рак: «Ми просто знаємо це – від людей, джерел», наближених до диктатора РФ.



На уточнююче запитання журналістки, коли, на його думку, помре російський диктатор, він заявив: «Я думаю, дуже скоро. Я сподіваюся».



На думку глави української розвідки, після смерті Путіна відбудеться зміна влади у Росії, і «не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу».



Як зазначив Буданов, режим Путіна «є посміховиськом для всіх».



Відповідаючи питанням – чи буде смерть Путіна означати закінчення війни, Буданов відповів: «Ця війна має закінчитися до його смерті. Ми її виграємо у 2023 році».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава управління розвідки Міністерства оборони Українивважає, що російський президентхворий на рак і незабаром може померти.Про це він заявив в інтерв’ю ABC News, передає Слово і Діло. За різними версіями, у Володимира Путіна діагностували рак – щитовидної залози або підшлункової – або хворобу Паркінсона. Є також думка, що російський диктатор має ознаки шизофренії.«Звичайно. Він хворий довго, дуже довго», – заявив Буданов на питання журналістки, чи хворий Путін.А говорячи про хворобу Путіна, розвідник сказав, що це рак: «Ми просто знаємо це – від людей, джерел», наближених до диктатора РФ.На уточнююче запитання журналістки, коли, на його думку, помре російський диктатор, він заявив: «Я думаю, дуже скоро. Я сподіваюся».На думку глави української розвідки, після смерті Путіна відбудеться зміна влади у Росії, і «не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу».Як зазначив Буданов, режим Путіна «є посміховиськом для всіх».Відповідаючи питанням – чи буде смерть Путіна означати закінчення війни, Буданов відповів: «Ця війна має закінчитися до його смерті. Ми її виграємо у 2023 році».

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