Померла учасниця «Голосу країни»

Померла учасниця «Голосу країни»
Учора, 4 січня, стало відомо про смерть учасниці шоу "Голос країни" Катерини Давиденко. Шанувальники співачки написали в соцмережах, що життя дівчини забрала пневмонія.

Про це пише УНІАН з посиланням на сторінку Іво Бобула у фейсбуці.

"Померла хороша співачка, навчалася в естрадно-цирковій академії, - Катерина Давиденко", - написав Іво Бобул.

Відомо, що Катерина померла у віці 28 років. У неї залишилася 9-річна дочка Марія.

Вона вирішила спробувати свої сили на шоу «Голос країни» в 2014 році. На сліпих прослуховуваннях вона виконала Virtual insanity. Тоді до неї повернулися Святослав Вакарчук і Тамара Гвердцителі. У той час однією з суддей проекту була Ані Лорак, але вона не повернулася до дівчини.



В результаті Давиденко пішла в команду Святослава Вакарчука, але здобути перемогу в шоу їй не вдалося.

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Теги: «Голос країни», Катерина Давиденко, смерть
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