Померла учасниця «Голосу країни»

Катерини Давиденко. Шанувальники співачки написали в соцмережах, що життя дівчини забрала пневмонія.



Про це Іво Бобула у фейсбуці.



"Померла хороша співачка, навчалася в естрадно-цирковій академії, - Катерина Давиденко", - написав Іво Бобул.



Відомо, що Катерина померла у віці 28 років. У неї залишилася 9-річна дочка Марія.



Вона вирішила спробувати свої сили на шоу «Голос країни» в 2014 році. На сліпих прослуховуваннях вона виконала Virtual insanity. Тоді до неї повернулися Святослав Вакарчук і Тамара Гвердцителі. У той час однією з суддей проекту була Ані Лорак, але вона не повернулася до дівчини.







В результаті Давиденко пішла в команду Святослава Вакарчука, але здобути перемогу в шоу їй не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 4 січня, стало відомо про смерть учасниці шоу "Голос країни". Шанувальники співачки написали в соцмережах, що життя дівчини забрала пневмонія.Про це пише УНІАН з посиланням на сторінкуу фейсбуці."Померла хороша співачка, навчалася в естрадно-цирковій академії, - Катерина Давиденко", - написав Іво Бобул.Відомо, що Катерина померла у віці 28 років. У неї залишилася 9-річна дочкаВона вирішила спробувати свої сили на шоу «Голос країни» в 2014 році. На сліпих прослуховуваннях вона виконала Virtual insanity. Тоді до неї повернулися. У той час однією з суддей проекту була, але вона не повернулася до дівчини.В результаті Давиденко пішла в команду Святослава Вакарчука, але здобути перемогу в шоу їй не вдалося.

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