Померла учасниця «Голосу країни»
Сьогодні, 03:13
Учора, 4 січня, стало відомо про смерть учасниці шоу "Голос країни" Катерини Давиденко. Шанувальники співачки написали в соцмережах, що життя дівчини забрала пневмонія.
Про це пише УНІАН з посиланням на сторінку Іво Бобула у фейсбуці.
"Померла хороша співачка, навчалася в естрадно-цирковій академії, - Катерина Давиденко", - написав Іво Бобул.
Відомо, що Катерина померла у віці 28 років. У неї залишилася 9-річна дочка Марія.
Вона вирішила спробувати свої сили на шоу «Голос країни» в 2014 році. На сліпих прослуховуваннях вона виконала Virtual insanity. Тоді до неї повернулися Святослав Вакарчук і Тамара Гвердцителі. У той час однією з суддей проекту була Ані Лорак, але вона не повернулася до дівчини.
В результаті Давиденко пішла в команду Святослава Вакарчука, але здобути перемогу в шоу їй не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише УНІАН з посиланням на сторінку Іво Бобула у фейсбуці.
"Померла хороша співачка, навчалася в естрадно-цирковій академії, - Катерина Давиденко", - написав Іво Бобул.
Відомо, що Катерина померла у віці 28 років. У неї залишилася 9-річна дочка Марія.
Вона вирішила спробувати свої сили на шоу «Голос країни» в 2014 році. На сліпих прослуховуваннях вона виконала Virtual insanity. Тоді до неї повернулися Святослав Вакарчук і Тамара Гвердцителі. У той час однією з суддей проекту була Ані Лорак, але вона не повернулася до дівчини.
В результаті Давиденко пішла в команду Святослава Вакарчука, але здобути перемогу в шоу їй не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Померла учасниця «Голосу країни»
Сьогодні, 03:13
5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 4 січня
04 січень, 23:23
Медіа