​США невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги Україні





Про це заявив на брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі,



За словами Кірбі, військова допомога нашій державі передбачатиме додаткові установки реактивних систем залпового вогню Himars.



Більше подробиць про новий пакет представник Білого дому не озвучив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У найближчі дні або тижні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.Про це заявив на брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі повідомляє "Європейська правда".За словами Кірбі, військова допомога нашій державі передбачатиме додаткові установки реактивних систем залпового вогню Himars.Більше подробиць про новий пакет представник Білого дому не озвучив.

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