На Волині мами полонених азовців організували фотовиставку. ВІДЕО

Світлана Богдан і Тетяна Бакум.



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На виставці представили 176 світлин загиблих оборонців Маріуполя. Фотографії бійців організаторам надали родичі з Волині та інших регіонів України.



Сини Світлани та Тетяни дружать з дитинства. Жінки не спілкувалися з дітьми із 26 квітня. Виставку організували, щоб нагадати суспільству про внесок захисників: й полонених, й полеглих.



"Багатьох цих хлопців, які були разом із нашими, ми їх не знала. Дивимось відео чи фото: цей загинув, цей загинув… Просто мороз по шкірі. Сьогодні вперше узнаємо ці обличчя, ці життя", – говорять організаторки.



Світлину сина Михайла, який загинув під час оборони Маріуполя, для виставки надала волинянка Світлана.



"Герої, на жаль, вмирають, але живуть вони допоки ми їх пам'ятаємо. Мій Михайло… Міша … на жаль, зовсім не бачив дорослого і мирного життя", – каже матір полеглого захисника Світлана.



Фотовиставка, присвячена загиблим воїнам "Азову", зібрала також відвідувачів, які чекають близьких з полону. Маргарита Манжос очікує свого нареченого. На експозицію, показує, прийшла із сувенірами, виготовленими власноруч. Виручені гроші передасть на потреби воїнів.



"Він казав мені, що: я хочу, щоб діти, які будуть народжуватися у подальшому, щоб вони жили у вільній країні. Зробив мені пропозицію через смс-повідомлення, коли він був на "Азовсталі", – розповіла Маргарита Манжос.



Під час виставки відвідувачі збирали гроші для патронатної служби полку "Азов" і переглянули аматорський фільм від "азовців".



Експозиція "Янголи Маріуполя. Міцніші за сталь", за словами організаторів, триватиме місяць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В місті Ковель на Волині відкрили фотовиставку "Янголи Маріуполя. Міцніші за сталь". Її організували мами полонених воїнів-азовцівПро це йдеться у сюжеті Суспільного На виставці представили 176 світлин загиблих оборонців Маріуполя. Фотографії бійців організаторам надали родичі з Волині та інших регіонів України.Сини Світлани та Тетяни дружать з дитинства. Жінки не спілкувалися з дітьми із 26 квітня. Виставку організували, щоб нагадати суспільству про внесок захисників: й полонених, й полеглих."Багатьох цих хлопців, які були разом із нашими, ми їх не знала. Дивимось відео чи фото: цей загинув, цей загинув… Просто мороз по шкірі. Сьогодні вперше узнаємо ці обличчя, ці життя", – говорять організаторки.Світлину сина Михайла, який загинув під час оборони Маріуполя, для виставки надала волинянка Світлана."Герої, на жаль, вмирають, але живуть вони допоки ми їх пам'ятаємо. Мій Михайло… Міша … на жаль, зовсім не бачив дорослого і мирного життя", – каже матір полеглого захисника Світлана.Фотовиставка, присвячена загиблим воїнам "Азову", зібрала також відвідувачів, які чекають близьких з полону.очікує свого нареченого. На експозицію, показує, прийшла із сувенірами, виготовленими власноруч. Виручені гроші передасть на потреби воїнів."Він казав мені, що: я хочу, щоб діти, які будуть народжуватися у подальшому, щоб вони жили у вільній країні. Зробив мені пропозицію через смс-повідомлення, коли він був на "Азовсталі", – розповіла Маргарита Манжос.Під час виставки відвідувачі збирали гроші для патронатної служби полку "Азов" і переглянули аматорський фільм від "азовців".Експозиція "Янголи Маріуполя. Міцніші за сталь", за словами організаторів, триватиме місяць.

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