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На Волині мами полонених азовців організували фотовиставку. ВІДЕО

На Волині мами полонених азовців організували фотовиставку. ВІДЕО
В місті Ковель на Волині відкрили фотовиставку "Янголи Маріуполя. Міцніші за сталь". Її організували мами полонених воїнів-азовців Світлана Богдан і Тетяна Бакум.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

На виставці представили 176 світлин загиблих оборонців Маріуполя. Фотографії бійців організаторам надали родичі з Волині та інших регіонів України.

Сини Світлани та Тетяни дружать з дитинства. Жінки не спілкувалися з дітьми із 26 квітня. Виставку організували, щоб нагадати суспільству про внесок захисників: й полонених, й полеглих.

"Багатьох цих хлопців, які були разом із нашими, ми їх не знала. Дивимось відео чи фото: цей загинув, цей загинув… Просто мороз по шкірі. Сьогодні вперше узнаємо ці обличчя, ці життя", – говорять організаторки.

Світлину сина Михайла, який загинув під час оборони Маріуполя, для виставки надала волинянка Світлана.

"Герої, на жаль, вмирають, але живуть вони допоки ми їх пам'ятаємо. Мій Михайло… Міша … на жаль, зовсім не бачив дорослого і мирного життя", – каже матір полеглого захисника Світлана.

Фотовиставка, присвячена загиблим воїнам "Азову", зібрала також відвідувачів, які чекають близьких з полону. Маргарита Манжос очікує свого нареченого. На експозицію, показує, прийшла із сувенірами, виготовленими власноруч. Виручені гроші передасть на потреби воїнів.

"Він казав мені, що: я хочу, щоб діти, які будуть народжуватися у подальшому, щоб вони жили у вільній країні. Зробив мені пропозицію через смс-повідомлення, коли він був на "Азовсталі", – розповіла Маргарита Манжос.

Під час виставки відвідувачі збирали гроші для патронатної служби полку "Азов" і переглянули аматорський фільм від "азовців".

Експозиція "Янголи Маріуполя. Міцніші за сталь", за словами організаторів, триватиме місяць.


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Теги: Азов, Ковель, фотовиставка
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