Парламентські вибори у Польщі: як з новою владою зміниться ставлення до України





Про це Ришард Капідура. Він переконаний, що парламентські вибори в Польщі восени будуть найважливішою політичною подією 2023 року.



У Польщі вперше від 2015 року буде шанс змінити владну партію "Право і справедливість"(ПІС).



"За роки польської демократії це феномен, що "Право і справедливість" вже другу каденцію має фактично одноосібну владу",

– підкреслив поляк.



Це спричинено і тим, що в Польщі немає сильної опозиції, зауважив він. Адже її опонентку – партію "Громадянська платформа" Капідура називає радше не соціал-демократами, а лібералами, тож багато хто скидає на них тягар відповідальності за ліберальні реформи 1990-х років.



"Реформи, які ввела на початку своєї каденції ПІС, забезпечили їй сильну суспільну підтримку", – додав науковець.



За словами Капідури, ні польські ліві, ні польські праві радикальні партії, ні ліберали досі не можуть створити такої програми, аби в опитуваннях перемогти ПІС. З іншого боку, це вже друга каденція партії, тому в Польщі відчувається деяка вдома.



"Чи вдасться змінити щось цьогоріч?" – це найбільше питання в політичному житті Польщі 2023 року.



Капідура підтвердив, що яка б з двох головних партій не перемогла в Польщі, ставлення та прихильність до України у поляків не зміниться, адже обидві партії одностайні у цьому питанні.



Єдина партія, яка скептично налаштована до українського питання – це партія "Конфедерація свободи і незалежності". Минулого року вони проводили акцію "Стоп українізації Польщі", та вона закінчилася провалом.



"Попри все "Конфедерація" прагне засвоїти можливий чи потенційний політичний капітал, будуючи його на тому, щоб не допустити так званої українізації Польщі, будувати скептицизм щодо українських біженців і щодо підтримки України. Їм це погано вдається, вони набирають до 10% підтримки. Ця партія, імовірніше, не стане панівною в Польщі", – додав громадський діяч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща – один з головних партнерів України у війні. Цього року на неї, ймовірно, чекають зміни в парламенті, але вони не повинні змінити ставлення до українського питання в поляків.Про це 24 Каналу розповів польський науковець та громадський діяч. Він переконаний, що парламентські вибори в Польщі восени будуть найважливішою політичною подією 2023 року.У Польщі вперше від 2015 року буде шанс змінити владну партію "Право і справедливість"(ПІС)."За роки польської демократії це феномен, що "Право і справедливість" вже другу каденцію має фактично одноосібну владу",– підкреслив поляк.Це спричинено і тим, що в Польщі немає сильної опозиції, зауважив він. Адже її опонентку – партію "Громадянська платформа" Капідура називає радше не соціал-демократами, а лібералами, тож багато хто скидає на них тягар відповідальності за ліберальні реформи 1990-х років."Реформи, які ввела на початку своєї каденції ПІС, забезпечили їй сильну суспільну підтримку", – додав науковець.За словами Капідури, ні польські ліві, ні польські праві радикальні партії, ні ліберали досі не можуть створити такої програми, аби в опитуваннях перемогти ПІС. З іншого боку, це вже друга каденція партії, тому в Польщі відчувається деяка вдома."Чи вдасться змінити щось цьогоріч?" – це найбільше питання в політичному житті Польщі 2023 року.Капідура підтвердив, що яка б з двох головних партій не перемогла в Польщі, ставлення та прихильність до України у поляків не зміниться, адже обидві партії одностайні у цьому питанні.Єдина партія, яка скептично налаштована до українського питання – це партія "Конфедерація свободи і незалежності". Минулого року вони проводили акцію "Стоп українізації Польщі", та вона закінчилася провалом."Попри все "Конфедерація" прагне засвоїти можливий чи потенційний політичний капітал, будуючи його на тому, щоб не допустити так званої українізації Польщі, будувати скептицизм щодо українських біженців і щодо підтримки України. Їм це погано вдається, вони набирають до 10% підтримки. Ця партія, імовірніше, не стане панівною в Польщі", – додав громадський діяч.

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