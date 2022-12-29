За добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника на 5 січня орієнтовно склали:



- особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,

- танків - 3041 (+3) од,

- бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,

- артилерійських систем - 2051 (+12) од,

- РСЗВ - 426 (+2) од,

- засобів ППО - 215 (+0) од,

- літаків - 284 (+1) од,

- гелікоптерів - 271 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),

- крилатих ракет - 723 (+0),

- кораблів /катерів - 16 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,

- спеціальної техніки - 182 (+1).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники минулої доби знищили ще 810 окупантів та збили літак і вертоліт ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 109 тисяч своїх військових.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 5 січня орієнтовно склали:- особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,- танків - 3041 (+3) од,- бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,- артилерійських систем - 2051 (+12) од,- РСЗВ - 426 (+2) од,- засобів ППО - 215 (+0) од,- літаків - 284 (+1) од,- гелікоптерів - 271 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),- крилатих ракет - 723 (+0),- кораблів /катерів - 16 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,- спеціальної техніки - 182 (+1).

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