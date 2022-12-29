За добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів

За добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів
Українські захисники минулої доби знищили ще 810 окупантів та збили літак і вертоліт ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 109 тисяч своїх військових.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 5 січня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,
- танків - 3041 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,
- артилерійських систем - 2051 (+12) од,
- РСЗВ - 426 (+2) од,
- засобів ППО - 215 (+0) од,
- літаків - 284 (+1) од,
- гелікоптерів - 271 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,
- спеціальної техніки - 182 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Далі кордону не пропустимо: Павлюк сказав, що чекає ворога в разі наступу з Білорусі
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку 5 січня
Сьогодні, 09:00
За добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів
Сьогодні, 08:49
Росія обстріляла 5 міст: є загиблі та поранені мирні жителі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:42
Парламентські вибори у Польщі: як з новою владою зміниться ставлення до України
Сьогодні, 08:18
Схожі новини
ЗСУ вже ліквідували 104 560 російських окупантів ЗСУ вже ліквідували 104 560 російських окупантів
29 грудень, 2022, 09:29
ЗСУ вже знищили 98 800 окупантів ЗСУ вже знищили 98 800 окупантів
19 грудень, 2022, 09:15
ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових
17 грудень, 2022, 11:00
Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів
16 грудень, 2022, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки ялинок та сосен цього року продали на Волині
Сьогодні, 09:52
 0
Боксера Ломаченка внесли до реєстру зрадників України
Сьогодні, 09:38
 0
В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 09:22
 0
Далі кордону не пропустимо: Павлюк сказав, що чекає ворога в разі наступу з Білорусі
Сьогодні, 09:16
 0
Курс валют у Луцьку 5 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8