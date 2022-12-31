Курс валют у Луцьку 5 січня
Сьогодні, 09:00
5 січня готівковий курс долара становить 40.50.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за 42.47.
Щодо польського злотого, то його продають за 9,10.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за 42.47.
Щодо польського злотого, то його продають за 9,10.
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