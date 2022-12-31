Курс валют у Луцьку 5 січня





Про це повідомляє



Євро продають за 42.47.



Щодо польського злотого, то його продають за 9,10.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 січня готівковий курс долара становить 40.50.Про це повідомляє Мінфін Євро продають за 42.47.Щодо польського злотого, то його продають за 9,10.

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