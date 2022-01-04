В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 09:22
На сьогодні, 5 січня, по всій Україні оголосили штормове попередження. За даними синоптиків, очікуються сильні пориви вітру, а у Карпатах ще й опади.
Про це пише УНІАН.
"Вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с; на високогір'ї Карпат значний мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина", - попередили в Укргідрометцентрі.
Як зазначається, по всій Україні через негоду оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
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Про це пише УНІАН.
"Вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с; на високогір'ї Карпат значний мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина", - попередили в Укргідрометцентрі.
Як зазначається, по всій Україні через негоду оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
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