В Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження
На сьогодні, 5 січня, по всій Україні оголосили штормове попередження. За даними синоптиків, очікуються сильні пориви вітру, а у Карпатах ще й опади.

Про це пише УНІАН.

"Вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с; на високогір'ї Карпат значний мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина", - попередили в Укргідрометцентрі.

Як зазначається, по всій Україні через негоду оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

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Теги: штормове попередження, Україна, дощі
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