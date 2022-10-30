Боксера Ломаченка внесли до реєстру зрадників України

Боксера Ломаченка внесли до реєстру зрадників України
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко внесений до списку держзрадників, який веде громадська організація «Рух ЧЕСНО» .

Як повідомляє сайт chesno.org, підставою для внесення боксера до реєстру стала його нещодавня скандальна публікація в соцмережах з проповіддю митрополита УПЦ Московського патріархату Лонгіна, пише ТСН.

У ній Лонгін звинувачує Україну в тому, що вона “розпочала війну проти бога, церкви господньої та українського народу”. Це є одним із ключових наративів російської пропаганди щодо низки обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату.

“Публічність накладає певні соціальні зобов’язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей, і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети і шахеди”, – прокоментувала ситуацію лідерка “Руху ЧЕСНО” Віта Думанська.

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Теги: Ломаченко
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