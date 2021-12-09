Скільки ялинок та сосен цього року продали на Волині

Скільки ялинок та сосен цього року продали на Волині
На Волині впродовж різдвяних і новорічних свят лісівники реалізували майже 38 тисяч ялинок і сосен із запланованих 50 тисяч хвойних дерев.

Про це розповіла речниця управління лісомисливського господарства Світлана Думська, - пише Суспільне.

З її слів, основна реалізація хвойних дерев завершилася, однак ще відбуваються одиничні покупки ялинок і сосен у горщиках, а також дерев, зібраних з гілочок.

Окрім волинян, ялинки та сосни купували оптовики з Київщини, Одеси та Дніпра. Торік, говорить Світлана Думська, багато хвойних дерев закуповували підприємці з центральних і південних регіонів.

«Минулого року дуже багато було оптових покупців: тоді продали більш як 60 тисяч дерев. Цього року дерева купляли в значно меншій кількості. В основному закупка відбувалася місцевими покупцями, і попит був невеликий. Не до свята людям», – говорить речниця лісівників.

Заготовлених наперед ялинок і сосен у лісгоспах реалізували небагато. Зі слів Світлани Думської, переважно покупці приїжджали в розсадники, зокрема у найбільший розсадник в області, що в селі Гаразджа Луцького району, чи на плантації, де лісівники безпосередньо на замовлення заготовляли дерева. Зрізані дерева, додала речниця управління, відправлятимуть на переробку або до Луцького зоопарку.

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Теги: ялинки, сосни, продаж, Волинь
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