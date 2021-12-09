Скільки ялинок та сосен цього року продали на Волині





Про це розповіла речниця управління лісомисливського господарства Світлана Думська, - пише



З її слів, основна реалізація хвойних дерев завершилася, однак ще відбуваються одиничні покупки ялинок і сосен у горщиках, а також дерев, зібраних з гілочок.



Окрім волинян, ялинки та сосни купували оптовики з Київщини, Одеси та Дніпра. Торік, говорить Світлана Думська, багато хвойних дерев закуповували підприємці з центральних і південних регіонів.



«Минулого року дуже багато було оптових покупців: тоді продали більш як 60 тисяч дерев. Цього року дерева купляли в значно меншій кількості. В основному закупка відбувалася місцевими покупцями, і попит був невеликий. Не до свята людям», – говорить речниця лісівників.



Заготовлених наперед ялинок і сосен у лісгоспах реалізували небагато. Зі слів Світлани Думської, переважно покупці приїжджали в розсадники, зокрема у найбільший розсадник в області, що в селі Гаразджа Луцького району, чи на плантації, де лісівники безпосередньо на замовлення заготовляли дерева. Зрізані дерева, додала речниця управління, відправлятимуть на переробку або до Луцького зоопарку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині впродовж різдвяних і новорічних свят лісівники реалізували майже 38 тисяч ялинок і сосен із запланованих 50 тисяч хвойних дерев.Про це розповіла речниця управління лісомисливського господарства, - пише Суспільне З її слів, основна реалізація хвойних дерев завершилася, однак ще відбуваються одиничні покупки ялинок і сосен у горщиках, а також дерев, зібраних з гілочок.Окрім волинян, ялинки та сосни купували оптовики з Київщини, Одеси та Дніпра. Торік, говорить Світлана Думська, багато хвойних дерев закуповували підприємці з центральних і південних регіонів.«Минулого року дуже багато було оптових покупців: тоді продали більш як 60 тисяч дерев. Цього року дерева купляли в значно меншій кількості. В основному закупка відбувалася місцевими покупцями, і попит був невеликий. Не до свята людям», – говорить речниця лісівників.Заготовлених наперед ялинок і сосен у лісгоспах реалізували небагато. Зі слів Світлани Думської, переважно покупці приїжджали в розсадники, зокрема у найбільший розсадник в області, що в селі Гаразджа Луцького району, чи на плантації, де лісівники безпосередньо на замовлення заготовляли дерева. Зрізані дерева, додала речниця управління, відправлятимуть на переробку або до Луцького зоопарку.

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