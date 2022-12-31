Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків, – Кириленко

Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків, – Кириленко
Голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко повідомив, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60 відсотків зруйнований, а в середу через ворожий обстріл у місті загинули дві жінки.

Про це повідомив Кириленко в ефірі телемарафону, пише УП.

"…Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста…

Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися.

Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60 відсотків є зруйноване.

І йдуть постійні обстріли. Так, сьогодні (4 січня – ред.) в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільних особи – дві жінки – загинули", - написав Кириленко.

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Теги: Бахмут
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