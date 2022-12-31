Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків, – Кириленко

Павло Кириленко повідомив, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60 відсотків зруйнований, а в середу через ворожий обстріл у місті загинули дві жінки.



Про це повідомив Кириленко в ефірі телемарафону, пише



"…Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста…



Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися.



Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60 відсотків є зруйноване.



І йдуть постійні обстріли. Так, сьогодні (4 січня – ред.) в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільних особи – дві жінки – загинули", - написав Кириленко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова військової адміністрації Донецької областіповідомив, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60 відсотків зруйнований, а в середу через ворожий обстріл у місті загинули дві жінки.Про це повідомив Кириленко в ефірі телемарафону, пише УП "…Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста…Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися.Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60 відсотків є зруйноване.І йдуть постійні обстріли. Так, сьогодні (4 січня – ред.) в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільних особи – дві жінки – загинули", - написав Кириленко.

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