На Волині горіла літня кухня

На Волині горіла літня кухня
Волинські рятувальники ліквідували пожежу у літній кухні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні вночі, 5 січня, рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні у с.Хорохорин Луцького району.

До ліквідації залучались бійці 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.

Пожежу ліквідували о 03:10, імовірна причина - коротке замикання електромережі.
На Волині горіла літня кухня

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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