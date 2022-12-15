На Волині горіла літня кухня





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні вночі, 5 січня, рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні у с.Хорохорин Луцького району.



До ліквідації залучались бійці 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.



Пожежу ліквідували о 03:10, імовірна причина - коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники ліквідували пожежу у літній кухні.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні вночі, 5 січня, рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні у с.Хорохорин Луцького району.До ліквідації залучались бійці 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.Пожежу ліквідували о 03:10, імовірна причина - коротке замикання електромережі.

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