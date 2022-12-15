На Волині горіла літня кухня
Сьогодні, 10:33
Волинські рятувальники ліквідували пожежу у літній кухні.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вночі, 5 січня, рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні у с.Хорохорин Луцького району.
До ліквідації залучались бійці 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.
Пожежу ліквідували о 03:10, імовірна причина - коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вночі, 5 січня, рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні у с.Хорохорин Луцького району.
До ліквідації залучались бійці 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.
Пожежу ліквідували о 03:10, імовірна причина - коротке замикання електромережі.
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