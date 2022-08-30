На Львівщині викрили російського агента, який наводив ворожі ракети. ФОТО

На Львівщині викрили російського агента, який наводив ворожі ракети. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Львівській області.
Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення його завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України.

Крім цього, він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС.

Також, прикриваючись «відрядженням», агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари.

На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний «звіт» для ФСБ.
Наступна його «поїздка» була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури.

Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості. Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону.
На Львівщині викрили російського агента, який наводив ворожі ракети. ФОТО

Однак, контррозвідники СБУ своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей.
На Львівщині викрили російського агента, який наводив ворожі ракети. ФОТО

Під час обшуку у затриманого виявили мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
▪️ ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
На Львівщині викрили російського агента, який наводив ворожі ракети. ФОТО

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.
На Львівщині викрили російського агента, який наводив ворожі ракети. ФОТО
На Львівщині викрили російського агента, який наводив ворожі ракети. ФОТО
На Львівщині викрили російського агента, який наводив ворожі ракети. ФОТО

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Теги: Львівщина, СБУ, коригувальник вогню, агент ФСБ
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