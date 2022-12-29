Далі кордону не пропустимо: Павлюк сказав, що чекає ворога в разі наступу з Білорусі

Далі кордону не пропустимо: Павлюк сказав, що чекає ворога в разі наступу з Білорусі
Українські сили готуються до можливого повторного вторгнення росіян з Білорусі. Сили оборони планують зупинити ворога ще на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угрупування сил і засобів оборони столиці генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться постійне відстежування руху російських підрозділів, їх нові точки дислокації та полігони, а тому військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби РФ наступати на Київ.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо", - розповів Павлюк.

Він зазначив, що зараз весь кордон з Білоруссю зараз являє собою "суцільні завали та мінні поля" і щоб пройти через них, ворогам знадобляться зусилля.

"До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", - акцентував Павлюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Павлюк, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Боксера Ломаченка внесли до реєстру зрадників України
Сьогодні, 09:38
В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 09:22
Далі кордону не пропустимо: Павлюк сказав, що чекає ворога в разі наступу з Білорусі
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку 5 січня
Сьогодні, 09:00
За добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів
Сьогодні, 08:49
Схожі новини
Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі: в ГУР прокоментували ситуацію Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі: в ГУР прокоментували ситуацію
04 січень, 22:14
У Білорусі продовжили військові навчання до 8 січня У Білорусі продовжили військові навчання до 8 січня
02 січень, 12:43
У Міноборони прокоментували падіння ракети С-300 на території Білорусі У Міноборони прокоментували падіння ракети С-300 на території Білорусі
29 грудень, 2022, 21:10
Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб
29 грудень, 2022, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки ялинок та сосен цього року продали на Волині
Сьогодні, 09:52
 0
Боксера Ломаченка внесли до реєстру зрадників України
Сьогодні, 09:38
 0
В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 09:22
 0
Далі кордону не пропустимо: Павлюк сказав, що чекає ворога в разі наступу з Білорусі
Сьогодні, 09:16
 0
Курс валют у Луцьку 5 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8