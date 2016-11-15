На Волині для дітей захисників влаштували незвичне дозвілля





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Батько семирічної Яни, яка збирається у мандрівку, - військовий. Чоловік нещодавно приїхав з Луганщини у відпустку і щасливий, що поки він захищає Україну від ворога, його доня може хоч ненадовго забути про війну.



“Я б не подумав, що в чотири роки, в два, дитині сім років - вони будуть знати, що таке вибух, що таке сирена, коли тобі синок в 2 рочки підбігає і кричить “ой, сирена”...”- розповідає чоловік.



Івана у мандрівку проводжає мама, його тато загинув на фронті майже чотири місяці тому. Хлопчик за ним дуже сумує. “Дуже тяжко і дитина закрита. Маємо надію, що це йому дасть спілкування з іншими дітками. Мусимо жити, навчитися жити без свого тата”, - каже мама хлопчика.



Для дітей захисників - це вже друга спільна поїздка за кордон, її організовують волонтери. Багато школярів, які у першу мандрівку їхали як діти військових, нині вирушають у подорож вже як діти загиблих героїв. “Цього разу група набралася швидше, на жаль, звичайно, тому що є ті, чиї батьки ще воювали у серпні, а у вересні вже не стало їхніх батьків”, - розповідає волонтер Сергій.



Тиждень школярі житимуть у горах поблизу польського міста Вроцлав. З ними працюватимуть психологи, кожного дня обіцяють і екскурсії. “Біля території цього табору є фермерство, тварини, олені. Також в них буде поїздка в аквапарк, в місто Вроцлав, так само екскурсія”, - додає Сергій.



З українськими піснями та вірою у перемогу діти їдуть до українсько-польського кордону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку волонтери вже вдруге організовують для дітей військових мандрівку за кордон. Улітку школярі побували в Чехії, тепер - їдуть до Польщі. Це діти, батьки яких воюють або загинули на передовій.Про це йдеться у сюжеті ТСН.Батько семирічної, яка збирається у мандрівку, - військовий. Чоловік нещодавно приїхав з Луганщини у відпустку і щасливий, що поки він захищає Україну від ворога, його доня може хоч ненадовго забути про війну.“Я б не подумав, що в чотири роки, в два, дитині сім років - вони будуть знати, що таке вибух, що таке сирена, коли тобі синок в 2 рочки підбігає і кричить “ой, сирена”...”- розповідає чоловік.у мандрівку проводжає мама, його тато загинув на фронті майже чотири місяці тому. Хлопчик за ним дуже сумує. “Дуже тяжко і дитина закрита. Маємо надію, що це йому дасть спілкування з іншими дітками. Мусимо жити, навчитися жити без свого тата”, - каже мама хлопчика.Для дітей захисників - це вже друга спільна поїздка за кордон, її організовують волонтери. Багато школярів, які у першу мандрівку їхали як діти військових, нині вирушають у подорож вже як діти загиблих героїв. “Цього разу група набралася швидше, на жаль, звичайно, тому що є ті, чиї батьки ще воювали у серпні, а у вересні вже не стало їхніх батьків”, - розповідає волонтерТиждень школярі житимуть у горах поблизу польського міста Вроцлав. З ними працюватимуть психологи, кожного дня обіцяють і екскурсії. “Біля території цього табору є фермерство, тварини, олені. Також в них буде поїздка в аквапарк, в місто Вроцлав, так само екскурсія”, - додає Сергій.З українськими піснями та вірою у перемогу діти їдуть до українсько-польського кордону.

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