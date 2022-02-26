Україна отримає від Франції легкі танки і бронетранспортери Bastion

Володимир Зеленський подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за рішення передати Україні легкі танки і бронетранспортери Bastion.



Про це Зеленський



Президент України зазначив, що провів тривалу і детальну розмову з Макроном щодо поточної ситуації.



"Подякував за рішення передати Україні легкі танки і Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру", - повідомив Зеленський.



Він подякував Макрону і додав, що його лідерство "прискорює нашу перемогу".



Для довідки: Bastion - французький багатоцільовий бронетранспортер виробництва компанії Acmat.



БТР Bastion поставляються в країни Африки, на Близький Схід і в Північну Америку.



У жовтні 2022 року стало відомо, що Франція передасть Україні 20 колісних БТР ACMAT Bastion.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентподякував президенту Франціїза рішення передати Україні легкі танки і бронетранспортери Bastion.Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.Президент України зазначив, що провів тривалу і детальну розмову з Макроном щодо поточної ситуації."Подякував за рішення передати Україні легкі танки і Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру", - повідомив Зеленський.Він подякував Макрону і додав, що його лідерство "прискорює нашу перемогу".Bastion - французький багатоцільовий бронетранспортер виробництва компанії Acmat.БТР Bastion поставляються в країни Африки, на Близький Схід і в Північну Америку.У жовтні 2022 року стало відомо, що Франція передасть Україні 20 колісних БТР ACMAT Bastion.

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