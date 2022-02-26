Україна отримає від Франції легкі танки і бронетранспортери Bastion
Сьогодні, 02:03
Президент Володимир Зеленський подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за рішення передати Україні легкі танки і бронетранспортери Bastion.
Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.
Президент України зазначив, що провів тривалу і детальну розмову з Макроном щодо поточної ситуації.
"Подякував за рішення передати Україні легкі танки і Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру", - повідомив Зеленський.
Він подякував Макрону і додав, що його лідерство "прискорює нашу перемогу".
Для довідки: Bastion - французький багатоцільовий бронетранспортер виробництва компанії Acmat.
БТР Bastion поставляються в країни Африки, на Близький Схід і в Північну Америку.
У жовтні 2022 року стало відомо, що Франція передасть Україні 20 колісних БТР ACMAT Bastion.
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Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.
Президент України зазначив, що провів тривалу і детальну розмову з Макроном щодо поточної ситуації.
"Подякував за рішення передати Україні легкі танки і Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру", - повідомив Зеленський.
Він подякував Макрону і додав, що його лідерство "прискорює нашу перемогу".
Для довідки: Bastion - французький багатоцільовий бронетранспортер виробництва компанії Acmat.
БТР Bastion поставляються в країни Африки, на Близький Схід і в Північну Америку.
У жовтні 2022 року стало відомо, що Франція передасть Україні 20 колісних БТР ACMAT Bastion.
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