У Луцьку п’яний водій за вечір скоїв дві ДТП. ФОТО
Сьогодні, 14:27
Вчора, 4 січня, близько 21-ї години, патрульним надійшов виклик одразу про два ДТП у Луцьку. Прибувши на місце події, поліцейські виявили три автівки з механічними пошкодженнями.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори з’ясували, що 45-річний водій Volvo, рухаючись вулицею Конякіна, здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Polo та залишив місце автопригоди. Згодом, на вулиці Завгородній втікач наїхав на припаркований Porsche Cayenne та врешті зупинився.
Під час спілкування з винуватцем аварії патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. І недарма: результат тесту на пристрої Drager — 1,68 проміле.
На громадянина поліцейські склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори з’ясували, що 45-річний водій Volvo, рухаючись вулицею Конякіна, здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Polo та залишив місце автопригоди. Згодом, на вулиці Завгородній втікач наїхав на припаркований Porsche Cayenne та врешті зупинився.
Під час спілкування з винуватцем аварії патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. І недарма: результат тесту на пристрої Drager — 1,68 проміле.
На громадянина поліцейські склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.
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